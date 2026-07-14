Die Salzgitter-Aktie hat heute einen kräftigen Satz nach oben gemacht. Mit einem Plus von 6,5 Prozent kletterte der Kurs auf 54,75 €, den höchsten Stand seit rund einem Monat. Und damit kratzte das Papier direkt an der 50-Tage-Linie, die bei 54,47 € verläuft und als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Jefferies sieht Salzgitter als Hauptprofiteur Auslöser des Kursfeuerwerks war eine Kaufempfehlung der US-Bank Jefferies. Analyst Cole Hathorn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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