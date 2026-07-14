Lübeck (www.anleihencheck.de) - Drägerwerk: Starke vorläufige Zahlen H1 2026 - Positiver Ergebnisausblick - AnleihenewsDer Umsatz der Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) ist im ersten Halbjahr 2026 auf Basis vorläufiger Berechnungen währungsbereinigt um 7,7 Prozent (nominal: 6,2 Prozent) gestiegen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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