Nach einer rund zweimonatigen Korrektur steigt die BASF-Aktie seit Beginn dieser Woche wieder sehr dynamisch an. Auch am Dienstag gewinnt das Papier gegen den Trend +2,5% hinzu und gehört damit zu den besten DAX-Performern. Was sind die Gründe für den Kursaufschwung und sollten Anleger die Dividendenperle jetzt noch kaufen? Milliardenbewertung für die Agrarsparte sorgt für neue Fantasie Auslöser der jüngsten Erholung sind erstmals konkretere Details ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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