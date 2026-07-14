Hamburg (www.fondscheck.de) - Die LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A12UP29/ WKN A12UP2) hat folgende Pressemitteilung veröffentlicht:YoY-AuM-Wachstum Konzern um 4,0 Mrd. EUR auf 11,0 Mrd. EUR (H1 2025: 7,0 Mrd. EUR, +57%)Der Premium Wealth Spezialist LAIQON AG veröffentlicht heute erste vorläufige Top-KPIs für H1 2026. Die positive AuM-Entwicklung gegenüber dem Stichtag 30. Juni 2025 bestätigt die operative Beschleunigung der Wachstumsstrategie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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