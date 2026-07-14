Auf der diesjährigen Alzheimer's Association International Conference (AAIC) in London hat der Biotech-Gigant Biogen richtungsweisende Daten zum Hoffnungsträger Diranersen (BIIB080) veröffentlicht. Das Unternehmen und der Forschungspartner Ionis Pharmaceuticals sehen sich in den Ergebnissen bestätigt, eine Phase-3-Studie mit dem Wirkstoff zu initiieren. Der Markt reagiert in einer ersten Reaktion verschnupft.Laut Biogen zeigte Diranersen nach 18 Monaten bei allen untersuchten Dosierungen eine Wirksamkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär