Der Vermögensverwalter LAIQON (ISIN: DE000A12UP29) meldet für das erste Halbjahr 2026 einen kräftigen Sprung beim verwalteten Vermögen. Zum 30. Juni betreute das Unternehmen rund 11,0 Milliarden Euro, nach 7,0 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Das entspricht einem Zuwachs von fast 57 Prozent. Auch gegenüber dem Jahresende 2025 ging es weiter aufwärts, und zwar organisch um rund eine Milliarde Euro. Für einen spezialisierten Anbieter im Wettbewerb mit großen Banken ist das ein deutliches Wachstumssignal. Wichtig ist dabei die Einordnung: Es handelt sich zunächst um vorläufige Kennzahlen zum verwalteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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