Kinaxis Inc. (TSX:KXS), ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Planung und Koordination von Lieferketten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Telefonkonferenz anberaumt hat, um seine Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende zweite Quartal zu erörtern. Die Telefonkonferenz findet am Donnerstag, dem 6. August 2026, um 8:30 Uhr Eastern Time statt und wird von Razat Gaurav, Chief Executive Officer, sowie Peter Yaraskavitch, Vice President für Finanzplanung und -analyse, geleitet; im Anschluss daran folgt eine Frage-und-Antwort-Runde. Das Unternehmen wird seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal am Mittwoch, dem 5. August 2026, nach Börsenschluss veröffentlichen.

DETAILS ZUR TELEFONKONFERENZ DATUM: Donnerstag, 6. August 2026. UHRZEIT: 8:30 Uhr Ostküstenzeit (ET). WEBCAST: https://events.q4inc.com/attendee/854228135 (verfügbar für drei Monate)

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein führender Anbieter im Bereich der modernen Supply-Chain-Orchestrierung, der komplexe globale Lieferketten unterstützt und die Menschen, die sie verwalten, dabei unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Koordination von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen darauf, dass wir ihnen die Agilität und Vorhersehbarkeit bieten, die sie benötigen, um die Volatilität und Disruption der heutigen Zeit zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Quelle: Kinaxis Inc.

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