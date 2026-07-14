Der europäische Biotech-Sektor bleibt in Bewegung: Unternehmensnachrichten, Partnerschaften und Analysteneinschätzungen sorgen derzeit für teils deutliche Kursausschläge. Bei Evotec, Formycon und Qiagen stehen dabei ganz unterschiedliche Entwicklungen im Fokus, die Anleger genau im Blick behalten sollten. Besonders Evotec geriet heute massiv unter Verkaufsdruck, nachdem das Unternehmen seine Jahresprognose für 2026 deutlich gesenkt hat (wir berichteten). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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