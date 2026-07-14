Beschleunigung der KI-Roadmap und Einleitung einer neuen Ära des eingebetteten Schutzes

Cover Genius, die globale Infrastruktur für integrierten Schutz, gab heute eine Kapitalbeschaffung in Höhe von 100 Mio. USD bekannt, unterstützt von Vista Credit Partners, einer Tochtergesellschaft von Vista Equity Partners und strategischem Finanzierungspartner mit Schwerpunkt auf Unternehmenssoftware. Die Kapitalbeschaffung bewertet das Unternehmen mit 1,9 Mrd. USD und läutet damit ein neues Kapitel für das Unternehmen ein.

Cover Genius betreibt eine B2B2C-Plattform für integrierten Schutz, die über 200 Partner mit mehr als 50 globalen Versicherungsanbietern vernetzt, um über 70 Millionen Endkunden am Point of Sale in den Bereichen Reisen, Einzelhandel, Ticketverkauf und Logistik zu schützen. Im Gegensatz zu traditionellen Versicherern passt Cover Genius Produktgestaltung, Preisgestaltung und Präsentation dynamisch in Echtzeit an, um sie auf die individuelle Customer Journey und die geografische Zusammensetzung jedes Händlers abzustimmen.

"Wir haben mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht, die Vertrauensbasis aufzubauen, auf die sich die weltweit größten digitalen Unternehmen verlassen, um ihre Kunden zu schützen. Bei der heutigen Finanzierungsrunde geht es darum, die Möglichkeiten zu erweitern: schneller voranzukommen, unsere Partnerschaften zu vertiefen und KI-Fähigkeiten aufzubauen, die den Menschen helfen, jeden Schritt ihrer digitalen Reise mit Sicherheit zu bewältigen", kommentierte Gus McDonald, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Cover Genius.

Cover Genius wird das Kapital in drei Schwerpunktbereiche investieren. Erstens in die Vertiefung der Beziehungen zu Unternehmenspartnern durch verbesserte Integrationsmöglichkeiten, die bereits jetzt die Konversionsraten der Partner steigern. Zweitens in den Ausbau der KI-Fähigkeiten: Hyper-Personalisierungs-Engines, agentengestützte Verteilung eingebetteter Versicherungsschutzlösungen und eine automatisierte Infrastruktur für eine schnellere Schadenabwicklung. Drittens Investitionen in die Skalierbarkeit der Plattform und selektive strategische Akquisitionen, um den Einstieg in neue Branchen im Markt für eingebettete Versicherungen voranzutreiben, dessen Bruttoprämienvolumen laut Prognosen der Boston Consulting Group bis 2030 von 13 Milliarden USD auf über 70 Milliarden USD steigen wird.

Die Kapitalbeschaffung spiegelt die zunehmende Dynamik wider. Im Jahr 2025 hat Cover Genius:

seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 50 gesteigert.

Die kumulierten Bruttoprämieneinnahmen überschritten 3+ Milliarden USD.

Das Unternehmen erweiterte seine Reichweite auf 240 Millionen Policen, die über Integrationen mit vielen der weltweit führenden digitalen Plattformen wie Klarna, Revolut, Priceline, Agoda, Booking.com, Turkish Airlines und Uber bereitgestellt wurden. Die Policen sind außerdem bei Amazon, eBay, Coolblue, Wayfair, Flipkart, Tongcheng Travel und Shopee, einer führenden E-Commerce-Plattform in Südostasien, erhältlich.

Erhielt auf Trustpilot für XCover, seine Plattform für das Schadenmanagement, die Bewertung "Ausgezeichnet" mit 4,5 von 5 Punkten, basierend auf über 70.000 verifizierten Kundenbewertungen weltweit.

"Vista Credit Partners ist stolz darauf, innovative Unternehmenssoftware-Firmen wie Cover Genius mit flexiblen Kapital-Lösungen zu unterstützen, um ihre Marktführerschaft weiter auszubauen. Das Unternehmen hat die Infrastruktur geschaffen, die es vielen der weltweit führenden digitalen Plattformen ermöglicht, Versicherungsschutz nahtlos in ihr Kundenerlebnis zu integrieren. Der Markt für eingebettete Versicherungen ist groß, strukturell gefestigt und wächst, und Cover Genius hat sich seine Position im Zentrum dieses Marktes verdient", kommentierte Pete Fisher, Co-Head von Vista Credit Partners und Senior Managing Director bei Vista Equity Partners.

Morgan Stanley Co. LLC fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Platzierungsagent.

Hinweise für Redakteure:

ÜBER COVER GENIUS

Cover Genius ist die globale Infrastruktur für eingebetteten Versicherungsschutz. Das Unternehmen ist in über 60 Ländern und allen 50 US-Bundesstaaten aktiv und schützt die Kunden der weltweit größten Digitalunternehmen, darunter Klarna, Revolut, Stripe, Priceline, Agoda, Booking.com, Turkish Airlines, Tongcheng Travel, eBay und Uber, mit nahtlosen End-to-End-Erlebnissen. Cover Genius hat weltweit mehr als 70 Millionen Kunden im Rahmen von 240 Millionen Policen mit einem Brutto-Prämienvolumen von 3,2 Mrd. USD geschützt. Weitere Informationen finden Sie unter covergenius.com.

ÜBER VISTA CREDIT PARTNERS

Vista Credit Partners ist der Kreditinvestitionszweig von Vista Equity Partners und ein strategischer Investor sowie Finanzierungspartner, der sich auf Unternehmenssoftware spezialisiert hat. Vista Credit Partners bietet auf strategische Ziele zugeschnittene Lösungen mit wachstumsfreundlichen Konditionen und langfristigen Anlagehorizonten sowohl auf dem privaten als auch auf dem breit syndizierten Markt an. Das Unternehmen akquiriert Transaktionen direkt von gründergeführten Unternehmen, über Sponsorenbeziehungen sowie aus seinem umfangreichen Netzwerk von Experten, Beratern und anderen Vermittlern, um Wachstum zu fördern und Wert zu erschließen durch kreative Kapitalösungen und operative Partnerschaften. Seit seiner Gründung hat Vista Credit Partners mehr als 700 Transaktionen abgeschlossen.

Zum 31. März 2026 ist das von Vista Credit Partners verwaltete Vermögen auf über 8,2 Milliarden USD angewachsen. Seit seiner Gründung im Jahr 2013 und bis zum 31. März 2026 hat Vista Credit Partners über 16,2 Milliarden USD investiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.vistacreditpartners.com.

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