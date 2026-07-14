Textron Aviation präsentiert in Oshkosh sein Sortiment an branchenführenden Produkten der Marken Cessna, Beechcraft, Pipistrel und McCauley Propeller

Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT) gab heute bekannt, dass die Cessna Citation CJ3 Gen2 und die Beechcraft King Air 360 Crimson Edition auf der AirVenture 2026 der Experimental Aircraft Association (EAA) in Oshkosh, Wisconsin, zu sehen sein werden. Beide Flugzeuge werden auf der Messe erstmals zusammen mit einer breiten Palette von Cessna- und Beechcraft-Flugzeugen ausgestellt.

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Cessna Citation CJ3 Gen2 and Beechcraft King Air 360 Crimson Edition to make EAA AirVenture show debut

"Die EAA AirVenture ist für uns jedes Jahr eine der wichtigsten Gelegenheiten, mit unseren Kunden und der gesamten Luftfahrtgemeinschaft in Kontakt zu treten", sagte Lannie O'Bannion, Senior Vice President für Vertrieb und Marketing. "Durch unsere Präsenz vor Ort in Oshkosh können wir die ganze Bandbreite unseres Portfolios präsentieren. Veranstaltungen wie das AirVenture bieten uns zudem wertvolle Gelegenheiten zum persönlichen Austausch, um besser zu verstehen, wie unsere Kunden arbeiten, und weiterhin Flugzeuge zu liefern, die ihren sich wandelnden Anforderungen gerecht werden."

Mit mehr als 24.000 Turbinenflugzeugen und 85.000 Kolbenflugzeugen, die in den Vereinigten Staaten im Einsatz sind, betreut Textron Aviation den größten Anteil an Turbinen- und Kolbenflugzeugen der allgemeinen Luftfahrt im Land und weltweit. Am Stand Nr. 78 haben Besucher die Gelegenheit, eine legendäre Flotte von Flugzeugen der Marken Cessna, Beechcraft und Pipistrel zu entdecken, die von Segelflugzeugen und Kolbenmodellen bis hin zu Turboprop-Flugzeugen und Geschäftsflugzeugen reicht. Zu den voraussichtlich ausgestellten Flugzeugen gehören:

Cessna Citation CJ4 Gen3 Cockpit-Modell

Cessna Citation CJ3 Gen2

Cessna Citation M2 Gen2

Beechcraft Denali-Modell

Beechcraft King Air 360 (Sonderausführung "Crimson Edition")

Cessna Grand Caravan EX

Cessna Turbo Stationair (206)

Cessna Turbo Skylane (T182T)

Cessna Skylane (182)

Cessna Skyhawk (172)

Vertreter von Pipistrel werden vor Ort sein, um folgende Flugzeuge zu präsentieren:

Pipistrel Panthera

Pipistrel Sinus MAX

Pipistrel Alpha Trainer

Alle ausgestellten Turboprop- und Kolbenflugzeuge der Marken Cessna und Beechcraft werden mit Produkten von McCauley Propeller ausgestattet sein, und Vertreter von McCauley werden vor Ort auf der Messe anwesend sein.

McCauley Propeller Systems, Bell und Lycoming werden ebenfalls Produkte ausstellen, darunter:

Propeller-Ausstellung: Beechcraft King Air 360 und Beechcraft Denali

Bell 505

Ausstellung von Lycoming-Motoren

Am Stand von Textron Aviation können Besucher die Ausstellungsstücke zu den Aftermarket-Konnektivitätslösungen "Starlink" und "Gogo Galileo" besichtigen und sich mit den Teams für Aftermarket-Ersatzteile und Kundensupport austauschen, um mehr über das globale Servicenetzwerk des Unternehmens zu erfahren. Mit einem robusten Netzwerk aus Servicezentren, mobilen Serviceeinheiten und autorisierten Werkstätten unterstützt durch einen rund um die Uhr verfügbaren "Aircraft-on-Ground" (AOG)-Notdienst und ein umfangreiches Ersatzteilvertriebssystem trägt Textron Aviation dazu bei, die Verfügbarkeit der Flugzeuge zu maximieren und den Flugbetrieb der Kunden aufrechtzuerhalten.

Über Textron Aviation Inc.

Seit fast 100 Jahren inspirieren wir die Welt des Fliegens. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., hat das kollektive Talent unserer Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel gebündelt, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwickeln und zu liefern. Mit einem Angebot, das von Geschäftsflugzeugen, Turboprop-Flugzeugen, leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Spezialflugzeugen, militärischen Trainingsflugzeugen und Verteidigungsflugzeugen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern vertrauen auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk für erschwingliche, produktive und flexible Flüge. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com.

Informationen zu Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzgeschäften nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsatzprognosen enthalten oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu zählen unter anderem: Änderungen der Auslieferungstermine für Flugzeuge oder Stornierungen bzw. Verschiebungen von Bestellungen sowie unsere Fähigkeit, bei der Einführung neuer Produkte und Weiterentwicklungen mit den von unseren Kunden gewünschten Funktionen und Technologien mit unseren Wettbewerbern Schritt zu halten.

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