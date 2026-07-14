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WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF
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14.07.26 | 21:59
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5-Tage-Chart
ACCENTURE
ACCENTURE PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACCENTURE PLC117,55-3,37 %
ADOBE INC193,58-4,48 %
BANK OF AMERICA CORPORATION53,18+1,66 %
CITIGROUP INC117,22-5,18 %
DELIVERY HERO SE39,100+5,76 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC1.000,50+8,84 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION190,16-25,46 %
JPMORGAN CHASE & CO299,75+1,96 %
LUCID GROUP INC4,040-16,70 %
MICROSOFT CORPORATION337,40-1,79 %
SALESFORCE INC147,42-2,18 %
UBER TECHNOLOGIES INC63,14-3,23 %
VISA INC311,70-0,80 %
WELLS FARGO & COMPANY74,68-3,05 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.