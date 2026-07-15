Wolfram war an der Börse lange Zeit ein Nischenthema. Doch das extrem harte Metall wird für Schneidwerkzeuge, Halbleiter, Luftfahrt und Rüstung gebraucht - und die Versorgung wird von China dominiert. Damit bekommt der Rohstoff Systemrelevanz und rückt ins Zentrum westlicher Industrie- und Sicherheitspolitik. Mit Almonty Industries, Sandvik und Airbus stellen wir drei Aktien vor, mit denen Anleger entlang der Wertschöpfungskette profitieren können.
Enthaltene Werte: CA0203987072,SE0000667891,NL0000235190Den vollständigen Artikel lesen ...
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