Die Almonty-Aktie hat nach einer langen Schwächephase ein kräftiges Lebenszeichen gesendet. Allein am gestrigen Handelstag legte der Kurs um +13,56% zu und knüpfte damit an die jüngste Erholung an. Nun richtet sich der Blick der Anleger auf die Frage, ob damit der Boden bereits ausgebildet wurde oder ob es sich lediglich um eine technische Gegenbewegung innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends handelt. Chartanalyse zur Almonty-Aktie Die Almonty-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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