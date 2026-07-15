Der Iran-Konflikt ist wieder in aller Munde. Das lenkt die Aufmerksamkeit der Kapitalmarkt-Teilnehmer erneut auf Alternativen zu Öl und Gas. Und es geht in die falsche Richtung! Die weltweit am meisten gehandelte Ölsorte Brent hat nun in 3 Tagen wieder 20 % zugelegt, schon rücken andere Energie-Technologien wieder in den Fokus. Wirklich spürbar entwickelt sich das Geschäft beim Wasserstoff-Spezialisten dynaCERT, der nun seine Emerging Markets-Strategie über Vietnam ausrollt. Siemens Energy kämpft um die 150 EUR-Marke und Nordex konnte die 40 EUR-Linie nicht mehr halten. Ein regelrechter Ausverkauf rollt über den Börsenstar ITM Power hinweg, aber nun kommt Rheinmetall ins Spiel. Jede Menge Bewegung und ein ganzer Blumenstrauß an Chancen. Wir tauchen tiefer ein!Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de