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Medienmitteilung: Sensirion verkündet weltweite Verfügbarkeit der nächsten Generation kompakter Durchflusssensoren SFM3505-300 und SFM3505-300-X



15.07.2026 / 07:30 CET/CEST





Medienmitteilung Juli 2026, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Sensirion verkündet weltweite Verfügbarkeit der nächsten Generation kompakter Durchflusssensoren SFM3505-300 und SFM3505-300-X Sensirion verkündet die generelle Marktverfügbarkeit des SFM3505-300 und des SFM3505-300-X. Diese leistungsstarken und kompakten Durchflusssensoren sind Teil unserer Familie von kompakten, digitalen Durchflusssensoren der nächsten Generation und lösen die bewährten SFM3119 und SFM3100 ab. Mit einer komplett überarbeiteten Architektur liefern sie erstklassige Leistung bei extrem geringer Geräuschentwicklung und hoher Genauigkeit über einen erweiterten Durchflussbereich von -150 bis +300 slm. Die Sensoren werden in zwei Leistungsstufen angeboten: SFM3505-300 mit Standardgenauigkeit (2.3 % m.v.) und SFM3505-300-X mit erhöhter Genauigkeit (1.5 % m.v.). Basierend auf Sensirions neuster CMOSens Technologie der 5. Generation integriert der SFM3505 das Sensorelement und die fortschrittliche Signalverarbeitung auf einem einzigen Mikrochip. Dies ermöglicht die schnelle, stabile und vollständig kalibrierte digitale Ausgabe über eine Standard-I²C-Schnittstelle, was eine langfristige Zuverlässigkeit und einen robusten Betrieb über die gesamte Lebensdauer des Sensors gewährleistet. Er ist für Luft und Sauerstoff kalibriert und verfügt über eine On-Chip-Temperaturkompensation, um präzise Messungen unter wechselnden Bedingungen sicherzustellen. Sein optimiertes Strömungskanaldesign ermöglicht einen minimalen Druckabfall über den gesamten Dynamikbereich. Somit eignet sich der Sensor ideal für inspiratorische Strömungsmessungen in Anwendungen wie mechanischen Beatmungs-, Anästhesie- und Gasmischsystemen. "Mit dem SFM3505 erfüllt Sensirion alle Kundenanforderungen, darunter einen geringen Druckabfall, einen geringen Geräuschpegel sowie eine hohe Genauigkeit bei hohen Durchflussraten, und gewährleistet gleichzeitig einen präzisen Betrieb bei niedrigen Durchflussraten - und das in einem kompakten Format", erklärt Pauline Simonet, Produktmanagerin für Durchflusssensoren. Für weitere Informationen oder um den SFM3505 zu kaufen, besuche bitte unsere Website oder kontaktiere einen Vertriebspartner in deiner Nähe. Sensirion - Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'200 Mitarbeitende. Das Produktportfolio von Sensirion umfasst Umweltsensoren zur präzisen und zuverlässigen Messung von Feuchtigkeit und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Stickoxiden (NOx), Kohlendioxid (CO2), Formaldehyd sowie Feinstaub (PM2.5). Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gas- und Flüssigkeitsdurchflusssensoren, Differenzdrucksensoren sowie Sensoren zur Gasleckage-Erkennung an. Die Lösungen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilbranche, Industrie, Medizin, HLK und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie auf https://sensirion.com/de Zusatzmaterial zur Meldung:



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