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Sensirions Gaszähler-Modul SGM5304 erhält erfolgreich die Zertifizierung nach EN 17526



12.08.2026 / 07:30 CET/CEST





Medienmitteilung 12.08.2026, Sensirion AG, 8712 Staefa, Schweiz Das Gaszähler-Modul SGM5304 hat die Zertifizierung nach EN 17526 beim NMi erfolgreich abgeschlossen und ermöglicht Gaszählerherstellern dadurch eine schnellere und kosteneffizientere MID-Zulassung. Sensirion freut sich bekannt zu geben, dass sein Gaszähler-Modul der nächsten Generation, das SGM5304, die Zertifizierung gemäss der harmonisierten Norm EN 17526 beim NMi (Netherlands Measurement Institute), einer der führenden europäischen Benannten Stellen für Messgeräte, erfolgreich abgeschlossen hat. Als erste europäische Norm, die speziell der Thermal Mass Messung gewidmet ist, bildet EN 17526 die Grundlage für die Zertifizierung neuer Gaszähler für den Einsatz im Feld. Sie ist ausserdem die erste Norm für statische Messprinzipien, die über Anwendungen im Wohnbereich hinausgeht und auch gewerbliche und industrielle Gaszähler bis G100 umfasst. Neben den Erdgasarten H, L und E wird die Norm derzeit überarbeitet, um als erste auch Wasserstoff und wasserstoffhaltige Gase abzudecken. Die Zertifizierung bestätigt, dass das SGM5304 alle messtechnischen Anforderungen der EN 17526 für die druck- und temperaturkompensierten Betriebsbereiche G4 und G6 erfüllt. Sie umfasst ausserdem den neu eingeführten, ausschliesslich temperaturkompensierten G4-Modus und erweitert damit die Flexibilität des Moduls für die Anforderungen regionaler Märkte. Da die Norm nun weithin verfügbar ist, profitieren Kunden von einem vereinfachten Verfahren für die MID-Zulassung. Dadurch reduziert sich der Zertifizierungsaufwand, was die Markteinführung beschleunigt und die Entwicklungskosten senkt. Das SGM5304 ist die neueste Generation der bewährten Gaszähler-Modulfamilie von Sensirion. Basierend auf dem Thermal Mass Messprinzip und mit mehr als 10 Millionen bereits im Feld eingesetzten Gaszählern bietet das Modul eine herausragende Langzeitstabilität in Kombination mit zukunftssicheren Funktionen. Es unterstützt druckkompensierte und unkompensierte Ausgangssignale, verfügt über einen optimierten Energiesparmodus, der Produktlebensdauern von bis zu 25 Jahren ermöglicht, und ist mit Erdgas, Biomethan, LNG, Wasserstoff und Wasserstoffgemischen kompatibel. Dank seiner kompakten Bauweise und der vereinfachten Schnittstelle lässt sich das SGM5304 schnell integrieren und ermöglicht Herstellern gleichzeitig, bestehende Designs ohne mechanische Anpassungen aufzurüsten. "Die erfolgreiche Zertifizierung nach EN 17526 unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden nicht nur hochpräzise und zuverlässige Gasmesstechnik, sondern auch Vorteile während des gesamten Zertifizierungsprozesses zu bieten", sagte Toni Yglesias, Product Manager bei Sensirion. "Durch die Kombination bewährter Thermal Mass Technology mit einer unabhängigen Zertifizierung unterstützen wir unsere Kunden dabei, innovative und zukunftssichere Gaszähler schneller und effizienter auf den Markt zu bringen." Die zertifizierten Gaszähler-Module von Sensirion sind darauf ausgelegt, die fortschreitende Energiewende zu unterstützen. Ihre Thermal Mass Technology ermöglicht eine präzise Messung einer Vielzahl von Gaszusammensetzungen, einschliesslich erneuerbarer Gase und Wasserstoffgemische. Damit sind sie bestens für die sich wandelnden Anforderungen der Gasinfrastruktur von morgen geeignet. Weitere Links: Mehr zu Sensirions SGM5304 Sensirion und die energy transition So machen Gas Meter Module einen Unterschied Über Sensirion - Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort verbessern. Das 1998 gegründete Unternehmen beschäftigt heute rund 1.200 Mitarbeitende am Hauptsitz in Stäfa, Schweiz, sowie in zahlreichen internationalen Tochtergesellschaften. Mit den Sensoren lassen sich verschiedenste Umweltparameter und Durchflussmengen präzise und zuverlässig messen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Anforderungen von Kunden und Partnern aus den Bereichen Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik, HVAC und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für eine kosteneffiziente Massenproduktion. Weitere Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie unter www.sensirion.com .



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