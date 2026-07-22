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Medienmitteilung: DynamiQ-X universal: ein Mikro-Gaschromatograph der nächsten Generation für den weltweiten Einsatz



22.07.2026 / 07:30 CET/CEST





Medienmitteilung Juli 2026, Sensirion, 8712 Stäfa, Schweiz DynamiQ-X universal: ein Mikro-Gaschromatograph der nächsten Generation für den weltweiten Einsatz Qmicro by Sensirion kündigt die Markteinführung des DynamiQ-X universal an, eine Neuheit in der DynamiQ-X-Serie und ein Durchbruch in der weltweit einsetzbaren Mikro-Gaschromatographen-Technologie. Der DynamiQ-X universal wurde für Unternehmen entwickelt, die in anspruchsvollen industriellen und gefährlichen Umgebungen arbeiten, und bietet echte internationale Einsatzfähigkeit ohne Kompromisse. Der nach ATEX, IECEx und cQPSus zertifizierte DynamiQ-X universal erfüllt strenge globale Vorgaben und ermöglicht einen sicheren und zuverlässigen Einsatz in Europa, Nordamerika und weiteren Regionen auf der ganzen Welt. Eine fest angebrachte Kabelkonfiguration für explosionsgefährdete Bereiche sorgt für einheitliche Installationsstandards, reduziert die Variabilität und vereinfacht die Integration an verschiedenen Einsatzorten. Für multinationale Unternehmen verringert dieses universelle Design die Komplexität deutlich, indem es eine einzige, standardisierte Lösung für den weltweiten Einsatz bietet. Als Teil der Produktfamilie DynamiQ-X ist der DynamiQ-X universal ein kompakter Mikro-Gaschromatographen-Analysator für die kontinuierliche Überwachung von Gasgemischen in industriellen Prozessen und der Fabrikautomation. Das Miniaturinstrument bietet eine komplette Analyse der Gaszusammensetzung in nur 30 Sekunden. Durch die Nutzung der fortschrittlichen Backflush-zu-Detektor-Technologie führt es gleichzeitig Vorspül- und Rückspülanalysen durch und schützt dabei die GC-Säule, um die Lebensdauer zu verlängern und den Hochleistungsbetrieb aufrechtzuerhalten. Mit seiner Kombination aus internationalen Zertifizierungen, standardisierter Konfiguration und robuster Sicherheitstechnologie setzt der DynamiQ-X universal neue Massstäbe für den weltweiten Einsatz. Kunden können damit sicher und effizient arbeiten - überall auf der Welt. Der DynamiQ-X universal ist jetzt für den weltweiten Einsatz erhältlich. Weitere Informationen zum DynamiQ-X universal: https://www.qmicro.com/products/versatile-gc-analyzers/dynamiq-x

Qmicro von Sensirion Qmicro bietet Hightechprodukte und -lösungen für die Online-Analyse der Gaszusammensetzung mit der microGC-Chip-Technologie (MEMS). Anwendungsbereiche sind die industrielle Prozesssteuerung und die Automatisierung. Die von Qmicros entwickelte microGC-Produktreihe für Gasanalysen "DynamiQ" umfasst Online-Gasüberwachungseinheiten, die für ausgewählte Kunden in anwendungsspezifischen Konfigurationen und Mengen bereitgestellt werden. Zu diesen Kunden zählen normalerweise Systemintegratoren, OEM und spezialisierte Vertriebspartner. So werden die Instrumente jeweils für eine spezifische Anwendung konfiguriert und dann als Analysegeräte für eben diese Anwendung verkauft. Seit 2021 gehört Qmicro zu Sensirion. Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen: www.qmicro.com Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Qmicro_DynamiQ-X_Top

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