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Sensirions SEK-SGP4x Evaluation Kit für das Prototyping von VOC- und NOx-Sensoren ist jetzt weltweit erhältlich



09.07.2026 / 08:15 CET/CEST





Medienmitteilung 09.07.2026, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Sensirions SEK-SGP4x Evaluation Kit für das Prototyping von VOC- und NOx-Sensoren ist jetzt weltweit erhältlich Sensirion gibt die allgemeine Marktverfügbarkeit des SEK-SGP4x Evaluation Kit bekannt. Das Kit wurde entwickelt, um die Bewertung und Integration der Gassensoren SGP40 und SGP41 von Sensirion für Anwendungen im Bereich der Innenraumluftqualität zu vereinfachen. Das SEK-SGP4x ist ab sofort über Sensirions weltweites Netzwerk vertrauenswürdiger Vertriebspartner erhältlich.

Das SEK-SGP4x Evaluation Kit ermöglicht es Ingenieuren und Entwicklern, Sensirions VOC- und NOx-Sensortechnologie schnell zu prototypisieren und zu bewerten. Es unterstützt sowohl die Betriebsmodi des SGP40 als auch des SGP41 und verfügt zusätzlich über einen SHT41-Feuchte- und Temperatursensor zur Umgebungs-Kompensation. Im Gegensatz zum SEK-SVM4x Evaluation Kit besitzt das SEK-SGP4x keinen integrierten Mikrocontroller und bietet direkten Zugriff auf die Rohsensordaten (SRAW). Dadurch erhalten Entwickler maximale Flexibilität bei der Entwicklung und Bewertung eigener Algorithmen. Dieser Ansatz ermöglicht zudem eine einfache Integration und Evaluierung mit Plattformen wie Arduino unter Verwendung der von Sensirion bereitgestellten Treiber für eine schnelle Entwicklung. Für eine einfache und schnelle Evaluierung kann das SEK-SGP4x zudem über die SEK-SensorBridge von Sensirion mit einem PC verbunden und zusammen mit der Software «SEK-ControlCenter» verwendet werden. Dieses Setup ermöglicht den Zugriff auf die vom Gas Index Algorithmus von Sensirion berechneten VOC- und NOx-Indexwerte und erlaubt so eine schnelle Bewertung der Leistung hinsichtlich der Innenraumluftqualität in den jeweiligen Zielanwendungen. Das Evaluation Kit unterstützt den SGP40, einen digitalen VOC-Sensor für Luftaufbereitungsgeräte und Innenraumluftqualitäts-Monitore, sowie den SGP41, Sensirions kombinierten VOC- und NOx-Sensor für die fortschrittliche Überwachung der Luftqualität und die automatische Steuerung von Luftaufbereitungssystemen. Beide Sensoren basieren auf der bewährten CMOSens-Technologie von Sensirion und vereinen ein vollständiges Sensorsystem auf einem einzigen Chip mit einer digitalen I²C-Schnittstelle. Sie zeichnen sich durch eine hohe Robustheit sowie eine ausgezeichnete Langzeitstabilität aus. Darüber hinaus erfüllen beide Sensoren die Anforderungen relevanter Standards für gesundes Bauen, darunter RESET und der WELL Building Standard. "Das SEK-SGP4x Evaluation Kit bietet Entwicklern eine unkomplizierte Möglichkeit, unsere neuesten VOC- und NOx-Sensortechnologien zu evaluieren und zu integrieren", sagt Alvaro Charlet, Product Manager bei Sensirion. "Durch den direkten Zugriff auf die Rohsignale der Sensoren trägt das Kit dazu bei, die Entwicklung von Innenraumluftqualitätslösungen der nächsten Generation zu beschleunigen." Weitere Informationen zum SEK-SGP4x Evaluation Kit sowie Bestellmöglichkeiten finden Sie auf unserer Produktseite oder bei Ihrem lokalen Sensirion-Vertriebspartner. Über Sensirion - Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen Sensirion zählt zu den weltweit führenden Entwicklern und Herstellern von Sensoren und Sensorlösungen, die Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort verbessern. Das 1998 gegründete Unternehmen beschäftigt heute rund 1'200 Mitarbeitende am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen. Das Produktportfolio umfasst Umweltsensoren zur präzisen und zuverlässigen Messung von Feuchtigkeit und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Stickoxiden (NOx), Kohlendioxid (CO2), Formaldehyd und Feinstaub (PM2.5) sowie Gas- und Flüssigkeitsdurchflusssensoren, Differenzdrucksensoren und Gaslecksensoren. Die Lösungen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion massgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Anforderungen von Kunden und Partnern aus den Bereichen Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik, HLK (Heizung, Lüftung und Klimatechnik) sowie Unterhaltungselektronik. Darüber hinaus bietet das Unternehmen hochwertige Produkte für eine kosteneffiziente Serienfertigung. Weitere Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie unter www.sensirion.com . Zusatzmaterial zur Meldung:



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