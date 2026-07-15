Die Pyramid AG hat starke vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht, mit einem Umsatz von 40,3 Mio. EUR (+10% im Jahresvergleich) und einem EBITDA von 1,9 Mio. EUR. Der Momentum war im zweiten Quartal außergewöhnlich stark, wo die Einnahmen um 28% gegenüber dem Vorquartal auf 22,6 Mio. EUR wuchsen und die EBITDA-Marge 7,5% erreichte (im Vergleich zu 1,1% im ersten Quartal). Unterstützt durch eine annualisierte Auftragsannahme von über 100 Mio. EUR nimmt die operative Wende Gestalt an. Während die konsolidierten Ergebnisse und die Cash Conversion noch abzuwarten sind, unterstützen der operative Trend und die kürzlich gesicherte Stabilität der Bilanz eine konstruktive Perspektive. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung und ein Kursziel von 3,30 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/pyramid-ag
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