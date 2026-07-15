Space-Aktien Meine Top 5 | Paypal: Übernahme, ASML: Starke Zahlen & SAP
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|KI-Boom ermöglicht Chip-Ausrüster ASML Rekord-Prognose
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|Aktien Europa: Leichte Gewinne - ASML hebt die Stimmung
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch leicht zugelegt. Gute Geschäftszahlen von ASML gaben den Takt vor. "Der niederländische Chipausrüster hat nicht nur starke...
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|Space-Aktien Meine Top 5 | Paypal: Übernahme, ASML: Starke Zahlen & SAP
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|Der nächste KI-Turbo: Intel setzt auf ASML: Jetzt beginnt die nächste Ära der Chipfertigung
|© Foto: Joan Cros - picture alliance / NurPhotoASML und Intel bringen eine Schlüsseltechnologie für leistungsfähigere Chips in die Serienfertigung. Starke Quartalszahlen treiben die Aktie zusätzlich...
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|US Stock Futures Hike; SK hynix ADR Dives 5% Premarket; Europe Stocks Lower in Early Trade; Cartier Parent Jumps 6%; ASML Gains 3%+
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|Stripe and Advent said to have made $53bn bid for PayPal
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|PayPal handelt wieder einen Preis statt nur Probleme
|PayPal hat an diesem Mittwoch eine neue Börsengeschichte bekommen. Nicht besseres Checkout-Wachstum, Venmo oder künstliche Intelligenz treiben die Aktie, sondern ein möglicher Kontrollwechsel. Stripe...
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|PayPal stock jumps on Stripe, Advent acquisition rumors: what went wrong?
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|Übernahmeofferte für PayPal: Stripe und Advent greifen an
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|Space-Aktien Meine Top 5 | Paypal: Übernahme, ASML: Starke Zahlen & SAP
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|ANALYSE: SAP: Was große Adressen heute bereits wissen - Meine Analyse im Detail
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|HSBC Research Downgrades INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION to "Reduce", Suggests Investors Switch to SAP SE ADS, Accenture plc, HP Inc. and IonQ, Inc.
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|SAP Aktie: Volatiler Handelstag
|Die Aktie von SAP ist gestern zunächst unter Druck geraten, ehe die Kurse kurz vor dem aktuellen Jahrestief wieder nach oben drehen konnten. Rückblick: Bei der Aktie von SAP war es im Juli zunächst...
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|DAX-Check LIVE: BASF, Friedrich Vorwerk, Hochtief, Infineon, Redcare Pharmacy, SAP im Fokus
|Die jüngste Eskalation im Nahen Osten hat die Börsen auch am Mittwoch beschäftigt. Der DAX geriet im Tagesverlauf zwar unter Druck, beendete den Handel aber 0,13 Prozent höher bei 25.147 Punkten. Damit...
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|Unternehmen / Aktien
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|ASML HOLDING NV
|1.616,00
|+3,83 %
|PAYPAL HOLDINGS INC
|49,095
|+18,34 %
|SAP SE
|135,10
|-1,18 %