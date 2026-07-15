Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) legt vorläufige Zahlen für das 2. Quartal 2026 vor, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:Der Umsatz stieg im 2. Quartal 2026 um 16% auf 17,2 Milliarden EUR (2. Quartal 2025: 14,8 Milliarden EUR). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal resultierte vor allem aus höheren Preisen (+11%) sowie höheren Mengen (+7%); Währungseffekte (-1%) und Portfolioeffekte (-1%) wirkten gegenläufig. Analysten hatten laut Vara für das 2. Quartal 2026 im Durchschnitt einen Umsatz von 16,5 Milliarden EUR erwartet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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