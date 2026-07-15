15. Juli 2026 / Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd ("SXGC", "SX2" oder das "Unternehmen") (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ - gibt die Ergebnisse von zwei Bohrlöchern aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle-Projekt in Victoria bekannt (Abbildungen 1 bis 7). Redcastle liegt 64 km nordnordwestlich des Sunday-Creek-Projekts des Unternehmens (Abbildung 7).

Zu den besten Ergebnissen zählten 26,2 g/t Au auf 0,14 m ab 112,98 m und 15,4 g/t Au auf 0,22 m ab 321,84 m im Bohrloch SDDRE016 am Prospektionsgebiet Laura, zwei von acht einzelnen hochgradigen Goldintervallen aus diesem Bohrloch, die eine Gold-Antimon-Mineralisierung vom Typ Costerfield einschließlich sichtbaren Golds über eine vertikale Ausdehnung von mehr als 250 m bestätigten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Intervalle wird für alle gemeldeten Bohrlöcher auf etwa 70 % bis 85 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.

Vier wichtige Erkenntnisse:

Erster Tiefenversuch bestätigt das System. SDDRE016 gehört zu den ersten Bohrlöchern, die das Prospektionsgebiet Laura unterhalb der historischen Abbaustätten und des Grundwasserspiegels erproben und dabei eine gold- und antimonhaltige Adermineralisierung über eine vertikale Ausdehnung von mehr als 250 m durchschneiden, mit sichtbarem Gold in subvertikalen, extensiven Adern, die an eine Mineralisierung vom Typ Costerfield erinnern. Hohe Gehalte in der Tiefe. Aus SDDRE016 wurden acht separate hochgradige Goldintervalle ermittelt, darunter insbesondere 26,2 g/t Au auf 0,14 m ab 112,98 m, 15,4 g/t Au auf 0,22 m ab 321,84 m und 5,0 g/t Au mit 0,33 % Sb auf 0,10 m ab 294,11 m, was zeigt, dass sich die historisch an der Oberfläche abgebauten hohen Gehalte in der Tiefe fortsetzen. Eine Chance im gesamten Gebiet. Redcastle beherbergt 14 einzelne Erzkörper entlang eines 900 m langen Korridors quer zum Streich sowie historische Abbaustätten über insgesamt 17 km Streichlänge, von denen der Großteil in Tiefen unterhalb von etwa 50 m noch nie durch Bohrungen untersucht wurde, was eine vielversprechende Reihe von Zielen entlang des Streichs von Costerfield aus bietet. Regionales Wachstum in den epizonalen Goldfeldern von Victoria entlang des Sunday Creek. Elf Bohrgeräte sind derzeit entlang des 10 km langen Streichs am Sunday Creek im Einsatz, wobei zwei Bohrgeräte auf Ziele außerhalb des Kernbohrgebiets in einer Entfernung von bis zu 8 km nach Osten ausgerichtet sind, während das Unternehmen sein 200.000 m umfassendes Bohrprogramm bis zum 1. Quartal 2027 vorantreibt und die Ergebnisse von 71 Bohrlöchern noch ausstehen.

Michael Hudson, Präsident und CEO, erklärt: "Dies sind die ersten Tiefbohrungen, die jemals unterhalb des Prospektionsgebiets Laura bei Redcastle durchgeführt wurden, und sie haben genau das gebracht, was wir uns erhofft hatten. Wir haben hochgradiges Gold, sichtbares Gold und Antimon in derselben Aderarchitektur im Costerfield-Stil durchschritten, die diesen Teil Victorias zu einem der goldreichsten Gebiete der Welt gemacht hat.

"Redcastle liegt nur 7 km entlang des Streichs von Costerfield entfernt auf einer parallelen Struktur, mit 14 Erzkörpern in einem 900 m breiten Korridor und 17 km historischer Abbaustätten, die unterhalb des Grundwasserspiegels bisher kaum angebohrt wurden. SDDRE016 zeigt uns, dass das System echtes Tiefenpotenzial besitzt, und dies ist erst der Anfang einer nachhaltigen regionalen Kampagne.

Für alle, die es genau wissen wollen - Highlights:

- SDDRE016 (Laura) untersuchte den mineralisierten westlichen Flügel der in NNW-SSE-Richtung verlaufenden Redcastle-Antiklinale sowie einen großen IP-Ladbarkeitskörper, der ab 155 m modelliert wurde. Die Bohrung durchteufte steil nach Westen abfallende, schichtparallele, laminierte Adern sowie steile Extensionsadern, die eine Pyrit-Arsenopyrit-Mineralisierung mit begleitendem Gold und Antimon in den Tiefen von 102 m bis 360 m enthielten, bevor sie bei etwa 380 m den Antiklinalscharnierpunkt durchquerte und bis zur Endtiefe von 410,45 m vordrang. Zu den Highlights zählen:

o 2,1 g/t Au und 0,81 % Sb auf 0,10 m ab 103,30 m

o 2,5 g/t Au auf 0,35 m ab 110,91 m

o 26,2 g/t Au auf 0,14 m ab 112,98 m

o 1,1 g/t Au auf 0,10 m ab 154,45 m

o 5,0 g/t Au und 0,33 % Sb auf 0,10 m ab 294,11 m

o 15,4 g/t Au auf 0,22 m ab 321,84 m

o 4,8 g/t Au auf 0,21 m ab 329,57 m

o 2,8 g/t Au auf 0,14 m ab 334,50 m

- SDDRE017 (Beautiful Venus) wurde von West nach Ost gebohrt, um den Bereich unterhalb historischer Abbaustätten zu untersuchen, auf die in der früheren Bohrung MDDRE014 in einer vertikalen Tiefe von etwa 42,5 m gestoßen wurde. In einer steilen, extensiven Ader in 66,5 m Bohrlochtiefe wurden Spuren von Antimon festgestellt, und es wurden geringgradige Goldgehalte ermittelt, wobei das beste Ergebnis 0,91 g/t Au auf 0,29 m ab 140,71 m betrug. Die Bohrung bestätigt die strukturelle Lage und den Adertyp und wird dazu beitragen, zukünftige Bohrungen auf dem Prospekt zu lenken.

"Mit elf Bohranlagen, die derzeit auf unserem Grundstück im Einsatz sind, und den noch ausstehenden Ergebnissen von 71 Bohrlöchern wird Redcastle neben Sunday Creek zu einem echten zweiten Motor für Entdeckungen, während wir bis ins erste Quartal 2027 weiterbohren."

Erörterung der Bohrlöcher

Hier werden zwei Bohrlöcher vorgestellt, die auf die Prospektionsgebiete "Laura" und "Beautiful Venus" innerhalb des größeren Redcastle-Projekts abzielen und in West-Ost-Richtung gebohrt wurden, um hohe Schnittwinkel über die steil einfallende Aderarchitektur hinweg zu optimieren.

SDDRE016

SDDRE016 wurde konzipiert, um den mineralisierten westlichen Flügel einer in NNW-SSE verlaufenden Redcastle-Antiklinale zu erproben, wobei in der Tiefe mehrere zur Schichtung parallele bis subparallele Strukturen, die sich an der Oberfläche als Abbaustätten zeigen, sowie ein großer IP-Ladbarkeitskörper, der ab 155 m modelliert wurde, ins Visier genommen wurden. Das Bohrloch durchteufte in einer Tiefe von 102 m bis 360 m eine steil nach Westen abfallende, in der Schichtung und in Adern vorkommende Pyrit-Arsenopyrit-Mineralisierung, bevor es bei etwa 380 m eine antiklinale Scharnierzone durchquerte und bis zur Endtiefe von 410,45 m vordrang. Zwischen der Scharnierzone und dem Bohrlochende wurden keine mineralisierten Adern festgestellt.

Es wurden drei Arten von mineralisierten Strukturen erfasst: eine deformierte schwarze Schieferformation, schichtparallele laminierte Adern sowie steile bis vertikale Extensionsadern. Die Mineralisierung wird durch Arsenopyrit-Pyrit-Halo-Zonen unterbrochen, die sich um die Adern herum gebildet haben, wobei Antimon und Gold in den Adern selbst vorkommen. Sichtbares Gold wurde in subvertikalen Extensionsadern durchschnitten, die von Arsenopyrit-Halo-Zonen gesäumt waren, was an eine Mineralisierung vom Typ Costerfield erinnert.

Als eines der ersten Bohrlöcher, mit denen das Prospektionsgebiet Laura in dieser Tiefe erprobt wurde, ist SDDRE016 äußerst vielversprechend. Der herausragende Abschnitt mit 26,2 g/t Au liegt in einer vertikalen Tiefe von etwa 86 m unter der Oberfläche, während sich tiefer liegende hochgradige Adern das mineralisierte System auf eine vertikale Ausdehnung von mehr als 250 m ausdehnen. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die Kontinuität in Streich- und Neigungsrichtung zwischen den Abschnitten zu definieren. Zu den besseren Ergebnissen gehörten:

- 2,1 g/t Au und 0,81 % Sb auf 0,10 m ab 103,30 m

- 2,5 g/t Au und 0,00 % Sb auf 0,35 m ab 110,91 m

- 26,2 g/t Au und 0,01 % Sb auf 0,14 m ab 112,98 m

- 1,1 g/t Au und 0,06 % Sb auf 0,10 m ab 154,45 m

- 5,0 g/t Au und 0,33 % Sb auf 0,10 m ab 294,11 m

- 15,4 g/t Au und 0,03 % Sb auf 0,22 m ab 321,84 m

- 4,8 g/t Au und 0,00 % Sb auf 0,21 m ab 329,57 m

- 2,8 g/t Au und 0,00 % Sb auf 0,14 m ab 334,50 m

SDDRE017

SDDRE017 untersuchte das Prospektionsgebiet "Beautiful Venus" und wurde von Westen nach Osten gebohrt, wo das vorherige Bohrloch MDDRE014 in einer vertikalen Tiefe von 42,5 m alte Abbaustätten durchschnitten hatte.

In einer steilen, extensiven Ader in 66,5 m Bohrlochtiefe wurden Spuren von Antimon festgestellt. Das Bohrloch lieferte Gold mit geringem Gehalt, wobei das beste Einzelergebnis 0,91 g/t Au auf 0,29 m ab 140,71 m betrug, und bestätigt die strukturellen Gegebenheiten und die Aderlage für zukünftige Zielauswahl im Prospektionsgebiet.

Abbildung 1: Aufstellung einer regionalen Bohranlage bei Redcastle.

Über Redcastle

Das Gold-Antimon-Projekt Redcastle befindet sich 110 km nördlich von Melbourne und 64 km nordnordwestlich von Sunday Creek im Zentrum von Victoria. Das Projekt umfasst drei erteilte Explorationslizenzen (EL5546, EL7498 und EL7499) mit einer Gesamtfläche von 7.500 Hektar. Das Projekt erstreckt sich über die nördlichen Konzessionsgebiete der Costerfield-Gold-Antimon-Mine von Alkane Resources und liegt 7 km entlang des Streichs von Costerfield auf einer parallelen Nord-Süd-Struktur sowie 24 km östlich der Fosterville-Mine von Agnico Eagle.

Das Redcastle-Goldfeld ist ein strukturell kontrolliertes epizonales System, dessen Zentrum am westlichen Flügel der abfallenden Redcastle-Antiklinale liegt und das in dünn geschichteten silurischen Sandsteinen und Schluffsteinen vorkommt. Die Goldmineralisierung tritt in schichtparallelen, laminierten Quarzadern auf, die in einem Streich von ~345° verlaufen und steil nach Westen abfallen; sie enthalten Quarz, Karbonat, sichtbares Gold und Stibnit sowie einen schmalen Arsenopyrit-Pyrit-Halo im umgebenden Wirtsgestein. Das Feld zeichnet sich durch eng beieinanderliegende Adern aus, wobei auf der Westseite 14 einzelne Adern über eine Entfernung von 900 m quer zum Streich verlaufen und sich die historischen Abbaustätten insgesamt über eine Streichlänge von 17 km erstrecken.

Redcastle wurde erstmals 1859 entdeckt und ist eines der bedeutendsten historischen epizonalen Hochgrad-Goldfelder in Victoria. Der Abbau der Adern im Zeitraum von 1859 bis 1865 lieferte außergewöhnliche Gehalte aus schmalen, durchgehenden Strukturen: Die Minen der "Welcome Group" förderten 20.583 Unzen bei 254,6 g/t Au über eine Streichlänge von 2 km bis zu einer maximalen Tiefe von 125 m, und die Redcastle Gold Mining Company produzierte 35.000 Unzen bei 33 g/t Au aus dem Clarke's Reef. Der historische Bergbau erfolgte in geringer Tiefe (durchschnittlich ~55 m) mit einzelnen Aderbreiten von typischerweise unter 0,6 m und durchschnittlichen Abbaubreiten von etwa 1 m.

Weitere Informationen

Eine ausführlichere Erörterung und Analyse des Redcastle-Projekts ist unter https://www.southerncrossgold.com/projects/redcastle auf der SXGC-Website verfügbarhttp://www.southerncrossgold.com.au Diese Daten sowie ein Interview zu diesen Ergebnissen mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehaltsgrenzwert angewendet, und die Abschnitte werden als Bohrdicke angegeben. Im Rahmen künftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit einer Begrenzung der höchsten Untersuchungswerte geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine Dezimalstelle zu geringfügigen Abweichungen bei den berechneten Gesamtgehalten kommen kann.

Die Abbildungen 1 bis 7 zeigen den Projektstandort sowie Grundriss- und Längsschnitte der hier berichteten Bohrergebnisse, während die Tabellen 1 und 2 Angaben zu Bohrlochmündungen und Untersuchungsergebnissen enthalten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird jeweils als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit ("ETW") angegeben; bei den übrigen berichteten Bohrlöchern wird davon ausgegangen, dass sie etwa 70 % bis 85 % der beprobten Mächtigkeit betragen. Es wurde keine Zusammenfassung der Bohrdaten vorgenommen.

Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen

Redcastle (Abbildung 7) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Sunday Creek) - 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungs Tiefe klassifiziert werden: epizonal (< 6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (> 12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek sowie Redcastle bilden da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 entfallen 56 Prozent der weltweit geförderten Antimonvorräte auf China. Antimon nimmt auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, einen hohen Stellenwert ein. Australien rangiert bei der Antimonproduktion auf Platz sieben, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende sowie für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und den Verteidigungssektor, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) erschließt derzeit ein führendes Gold-Antimon-Projekt am Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 88 zusammengesetzte Durchschneidungen mit mehr als 100 g/t Au aus Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 126,3 km. Die Mineralisierung folgt einer "Golden Ladder"-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, wobei Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.200 m untersucht wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metalle-Profil noch verstärkt. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon - ein kritisches Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen - an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US-amerikanische Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen Schlüssel-Antimonlieferanten für den Westen.

Technische Fundamentaldaten untermauern das Investitionspotenzial zusätzlich: Vorläufige metallurgische Untersuchungen zeigen eine nicht-feuerfeste Mineralisierung, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

Mit einer starken Liquiditätslage, 1.392 ha strategischem Grundbesitz in Eigenhand und einem umfangreichen, bis zum ersten Quartal 2027 geplanten 200-km-Bohrprogramm ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle

1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung

Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Kenneth Bush, Leiter der Exploration bei SXGC, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter Berufsgeologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), ist die qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101. Herr Bush hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden an den Standort Bendigo von On Site Laboratory Services ("On Site") transportiert, der sowohl nach ISO 9001 als auch nach NATA zertifiziert ist. Die Proben wurden aufbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25 Gramm Charge) auf Gold untersucht; anschließend wurde der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen. Proben für die Multielementanalyse (BM011- - und Over-Range-Methoden je nach Bedarf) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einbeziehung zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Blindproben innerhalb des als mineralisiert interpretierten Gesteins sowie Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Blindproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung ("AuEq") einfließen, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial aufweisen, bei Redcastle gewonnen und verkauft zu werden. Der Costerfield-Bergbaukorridor, der sich nun im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Ergebnisse von Mandalay Resources für das 3. Quartal 2021) und war im Jahr 2020 der sechsthöchstgradigste Untertagebau weltweit sowie einer der fünf weltweit führenden Antimonproduzenten.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu übernehmen, die Mandalay Resources Ltd. in ihrer Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 verwendet hat. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde auf der Grundlage der Produktionskosten von Costerfield für das Jahr 2024 berechnet, wobei ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze, ein Antimonpreis von 19.000 US-Dollar pro Tonne und eine Gesamtmetallausbeute für das Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon zugrunde gelegt wurden. Sie lautet wie folgt:

AuEq =Au(g/t ) + 2,39 ×Sb (%)

Auf der Grundlage der jüngsten Berechnung für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Merkmale der Mineralisierung in Redcastle und Costerfield hält SXGC die Formel "AuEq =Au(g/t ) + 2,39 ×Sb (%)" für geeignet, um sie für die anfängliche Exploration in der Frühphase zur Erkundung von Gold-Antimon-Mineralisierungen in Sunday Creek und Redcastle zu verwenden.

Erklärung einer JORC-kompetenten Person

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den neuen Explorationsergebnissen in diesem Bericht basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), zusammengestellt wurden. Herr Bush verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als "Competent Person" im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Leiter der Exploration bei Southern Cross Gold Consolidated Limited und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und steht unter dem Code "SX2" auf www.asx.com.au zur Verfügung. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der Sachverständigen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext der Darstellung der Feststellungen der Sachverständigen gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen; dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie "geplant", "wird", "vorbehaltlich", "in naher Zukunft", "im Falle", "würde", "erwarten", "bereit sein" und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Lage an den Kapitalmärkten; unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind; sowie weitere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind außerdem unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 2: Draufsicht auf Redcastle mit ausgewählten Ergebnissen aus den Bohrlöchern SDDRE016 sowie ausgewählten zuvor gemeldeten Bohrlöchern, schattiertem LiDAR-Modell und historischen Abbaustätten.

Abbildung 3: Draufsicht auf Redcastle mit ausgewählten Ergebnissen aus den Bohrlöchern SDDRE017 sowie ausgewählten, bereits zuvor veröffentlichten Bohrlöchern, schattiertem LiDAR-Modell und historischen Abbaustätten.

Abbildung 4: Redcastle-Projekt. Schematische Querschnitte im Maßstab des Prospekts (A-A' und B-B') mit den Ergebnissen der kürzlich gebohrten Bohrlöcher SDDRE016 und SDDRE017

Abbildung 5: Geologie des Redcastle-Projekts im Maßstab. Geologischer Schnitt entlang der Linie C-C' mit den wichtigsten Prospektionsgebieten.

Abbildung 6: Idealisierter geologischer Querschnitt (C-C') des Redcastle-Projekts. Schematische Darstellung, nicht maßstabsgetreu.

Abbildung 7: Lage des Gold-Antimon-Projekts Redcastle sowie des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Sunday Creek.

Tabelle 1: Übersichtstabelle der Bohrkragen für derzeit laufende Bohrungen.

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost GDA94 Z55 Nord GDA94 Z55 Höhe (m) Neigung Azimut GDA94 Z55 SDDRE016 410,45 Redcastle 302735 5927298 217 -50,3 67,7 SDDRE017 359,8 Schöne Venus 305388,6 5926618 206,62 -50,9 68,9

Tabelle 2: Alle hier aufgeführten Einzelanalysen aus SDDRE016 und SDDRE017 > 0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t SDDRE016 11,26 11,76 0,5 0,13 0,002 0,14 SDDRE016 72,98 73,09 0,11 0,23 0,002 0,23 SDDRE016 102,24 102,53 0,29 0,51 0,003 0,52 SDDRE016 102,95 103,3 0,35 0,1 0,002 0,1 SDDRE016 103,3 103,4 0,1 2,12 0,81 4,06 SDDRE016 103,4 104,33 0,93 0,04 0,036 0,13 SDDRE016 104,33 104,43 0,1 0,24 0,004 0,25 SDDRE016 110,13 110,4 0,27 0,17 0,002 0,17 SDDRE016 110,4 110,79 0,39 0,46 0,001 0,46 SDDRE016 110,79 110,91 0,12 0,71 0,001 0,71 SDDRE016 110,91 111,26 0,35 2,48 0,004 2,49 SDDRE016 111,26 111,8 0,54 0,37 0,002 0,38 SDDRE016 111,8 112,38 0,58 0,12 0,002 0,13 SDDRE016 112,38 112,8 0,42 0,24 0,002 0,24 SDDRE016 112,8 112,98 0,18 0,34 0,001 0,34 SDDRE016 112,98 113,12 0,14 26,2 0,007 26,22 SDDRE016 154,45 154,55 0,1 1,05 0,064 1,2 SDDRE016 154,55 154,74 0,19 0,38 0,024 0,44 SDDRE016 168,45 168,56 0,11 0,5 0,001 0,5 SDDRE016 179,6 179,71 0,11 0,51 0,003 0,52 SDDRE016 181,45 181,78 0,33 0,91 0,004 0,92 SDDRE016 185,92 186,71 0,79 0,34 0,002 0,35 SDDRE016 263,73 263,83 0,1 0,3 0,002 0,31 SDDRE016 294,11 294,21 0,1 4,98 0,33 5,77 SDDRE016 310,34 310,45 0,11 0,45 0,009 0,47 SDDRE016 311,05 311,22 0,17 0,58 0,003 0,59 SDDRE016 311,22 311,42 0,2 0,62 0,006 0,63 SDDRE016 311,42 311,72 0,3 0,2 0,003 0,21 SDDRE016 311,72 312,82 1,1 0,1 0,004 0,11 SDDRE016 321,84 322,06 0,22 15,4 0,026 15,46 SDDRE016 322,59 322,7 0,11 0,75 0,005 0,76 SDDRE016 329,16 329,27 0,11 0,31 0,002 0,32 SDDRE016 329,57 329,78 0,21 4,8 0,005 4,81 SDDRE016 331,14 331,31 0,17 0,13 0,002 0,14 SDDRE016 332,4 333,5 1,1 0,1 0,002 0,1 SDDRE016 334,5 334,64 0,14 2,84 0,002 2,84 SDDRE016 337,62 337,85 0,23 0,47 0,004 0,48 SDDRE016 338,18 338,3 0,12 0,63 0,004 0,64 SDDRE016 344,11 344,34 0,23 0,79 0,004 0,8 SDDRE016 351,06 351,32 0,26 0,77 0,004 0,78 SDDRE016 363,27 363,84 0,57 0,18 0,002 0,18 SDDRE016 390,4 391,2 0,8 0,1 5E-04 0,1 SDDRE016 394,48 394,75 0,27 0,29 0,001 0,29 SDDRE017 66,33 66,57 0,24 0,16 0,002 0,16 SDDRE017 100,5 101,41 0,91 0,14 0,001 0,14 SDDRE017 101,41 101,73 0,32 0,15 0,003 0,16 SDDRE017 140,71 141 0,29 0,91 0,002 0,91

JORC-Tabelle 1

Abschnitt 1 Probenahmetechniken und Daten

Kriterien Erläuterung zum JORC-Code Kommentar Probenahmeverfahren - Art und Qualität der Probenahme (z. B. Schnittkanäle, Zufallsproben oder spezifische, für die untersuchten Mineralien geeignete, branchenübliche Messinstrumente wie Bohrloch-Gammasonden oder tragbare RFA-Geräte usw.). Diese Beispiele sind nicht als Einschränkung der weit gefassten Bedeutung des Begriffs "Probenahme" zu verstehen. - Es ist auf die Maßnahmen hinzuweisen, die zur Gewährleistung der Repräsentativität der Proben und der ordnungsgemäßen Kalibrierung der verwendeten Messgeräte oder -systeme ergriffen wurden. - Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den öffentlichen Bericht von Bedeutung sind. - In Fällen, in denen Arbeiten nach "Branchenstandard" durchgeführt wurden, wäre dies relativ einfach (z. B. "Es wurde Reverse-Circulation-Bohren eingesetzt, um 1-m-Proben zu entnehmen, von denen 3 kg pulverisiert wurden, um eine 30-g-Probe für die Feuerprobe herzustellen"). In anderen Fällen sind möglicherweise ausführlichere Erläuterungen erforderlich, beispielsweise bei grobkörnigem Gold, das mit spezifischen Probenahmeproblemen verbunden ist. Ungewöhnliche Rohstoffe oder Mineralisierungsarten (z. B. Unterwasserknollen) können die Offenlegung detaillierter Informationen rechtfertigen. - Die Probenahme erfolgte an Bohrkernen (Halbkerne bei >90 % und Viertelkerne bei Kontrollproben), Stichproben (Feldproben von in situ befindlichem Grundgestein und Findlingen; einschließlich Doppelproben), Grabenproben (Gesteinssplitter, einschließlich Doppelproben) und Bodenproben (einschließlich Doppelproben). - Die Standorte der Feldproben wurden mithilfe eines GPS-Geräts erfasst, in der Regel mit einer Genauigkeit von bis zu 5 Metern. Die Standorte der Bohrlöcher und Gräben wurden mithilfe eines Differential-GPS auf <1 Meter genau bestätigt. - Die Probenstandorte wurden zudem durch Eintragung der Positionen in die hochauflösenden Lidar-Karten verifiziert. - Die Bohrkerne werden zum Zerschneiden markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge, die von Mitarbeitern des Unternehmens in Kilmore bedient wird, zerschnitten. - Die Proben werden an der Kernsäge verpackt und zur Analyse zum Bendigo On Site Laboratory transportiert. - Vor Ort werden die Proben mit einem Backenbrecher in Kombination mit einem Rotationsspalter zerkleinert, und eine 1-kg-Probenportion wird zur Pulverisierung (LM5) und zur Analyse entnommen. - Für die Goldanalyse einer 30-g-Probe kommen standardmäßige Feuerprobenverfahren zum Einsatz, die von erfahrenem Personal durchgeführt werden (das mit sulfidreichen und antimonreichen Proben vertraut ist). Vor-Ort-Goldanalyse mittels Feuerprobe gemäß Code PE01S. - Die Sieb-Feuerprobe wird eingesetzt, um die Korngrößenverteilung des Goldes zu ermitteln, wenn grobkörniges Gold nachweisbar ist. - Zur Analyse der mit Königswasser aufgeschlossenen Pulpe auf weitere 12 Elemente wird ICP-OES eingesetzt (Methode BM011), und Antimonwerte außerhalb des Messbereichs werden mittels Flammen-AAS gemessen (Methode B050). - Bodenproben wurden vor Ort gesiebt, und eine Probe mit einer Korngröße von 80 Mesh wurde verpackt und zu den ALS Global-Labors in Brisbane transportiert, um dort eine Goldanalyse im extrem niedrigen Konzentrationsbereich an 50-g-Proben nach der Methode ST44 (unter Verwendung von Königswasser und ICP-MS) durchzuführen. - Stichproben und Gesteinsbruchstücke werden in der Regel an On Site Laboratories zur Standard-Feuerprobe und zur 12-Element-ICP-OES-Analyse, wie oben beschrieben, übermittelt. Bohrtechniken - Bohrverfahren (z. B. Kernbohrung, Reverse-Circulation-Bohrung, Open-Hole-Hammerbohrung, Rotary-Air-Blast-Bohrung, Schneckenbohrung, Bangka-Bohrung, Schallbohrung usw.) und Details (z. B. Kerndurchmesser, Dreifach- oder Standardrohr, Tiefe der Diamantschwänze, Face-Sampling-Bohrkrone oder anderer Typ, ob der Kern ausgerichtet ist und wenn ja, mit welcher Methode usw.). - Diamantbohrkern mit HQ- oder NQ-Durchmesser, ausgerichtet mit dem Axis Champ-Ausrichtungswerkzeug, wobei die Ausrichtungslinie vom Bohrmeister/Assistenten am Fuß des Bohrkerns markiert wird. - Ein Standard-Kernrohr von 3 Metern Länge hat sich sowohl in hartem als auch in weichem Gestein im Projekt als am effektivsten erwiesen. Ausbeute der Bohrproben - Verfahren zur Erfassung und Bewertung der Ausbeute von Kern- und Splitterproben sowie Auswertung der Ergebnisse. - Maßnahmen zur Maximierung der Probenausbeute und zur Gewährleistung der Repräsentativität der Proben. - Ob ein Zusammenhang zwischen der Probenausbeute und dem Gehalt besteht und ob es aufgrund eines selektiven Verlusts bzw. Gewinns von feinem bzw. grobem Material zu einer Verzerrung der Proben gekommen sein könnte. - Die Kernausbeuten wurden unter Verwendung von HQ- oder NQ-Diamantbohrkernen maximiert, wobei der Wasserdruck sorgfältig kontrolliert wurde, um die Integrität des weichen Gesteins zu erhalten und einen " en" Verlust von Feinanteilen aus weichen Bohrkernen zu verhindern. Die Ausbeuten werden im Kernlager Meter für Meter mit einem Maßband an markierten Bohrkernen ermittelt und mit den Kernblöcken des Bohrers abgeglichen. - Diagramme, die den Gehalt in Abhängigkeit von der Ausbeute und dem RQD (siehe unten) darstellen, zeigen keine Trends, die auf einen Verlust von Bohrkernen oder Feinanteilen hindeuten. Protokollierung - Ob Kern- und Splitterproben geologisch und geotechnisch so detailliert dokumentiert wurden, dass sie eine angemessene Mineralressourcenschätzung sowie Bergbau- und metallurgische Studien unterstützen. - Ob die Protokollierung qualitativer oder quantitativer Natur ist. Kernfotografie (oder Küsten-, Kanal- usw.). - Gesamtlänge und prozentualer Anteil der protokollierten relevanten Durchschneidungen. - Die geotechnische Protokollierung des Bohrkerns erfolgt auf Gestellen im Kernlager des Unternehmens. - Die an der Bohranlage markierten Kernausrichtungen werden auf Übereinstimmung überprüft, und die Basis der Ausrichtungslinien wird auf dem Kern markiert, wenn zwei oder mehr Ausrichtungen innerhalb von 10 Grad übereinstimmen. - Die Kernausbeute wird pro Meter gemessen - RQD-Messungen (kumulative Anzahl von Kernstücken > 10 cm pro Meter) werden meterweise durchgeführt. - Jede Schale mit Bohrkern wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie vollständig für die Probenahme und das Zerschneiden markiert wurde. - Die ½-Kern-Schnittlinie wird etwa 10 Grad oberhalb der Ausrichtungslinie angeordnet, damit die Ausrichtungslinie im Kernbehälter für zukünftige Arbeiten erhalten bleibt. - Die geologische Aufzeichnung des Bohrkerns umfasst die folgenden Parameter: - Gesteinsarten, Lithologie - Verwitterung - Strukturelle Informationen (Ausrichtung von Adern, Schichtung, Klüften unter Verwendung von Standard-Alpha-Beta-Messungen anhand der Orientierungslinie; bei nicht orientierten Kernabschnitten werden die Alpha-Winkel gemessen) - Aderbildung (Quarz, Karbonat, Antimonit) - Schlüsselmineralien (unter der Lupe sichtbar, z. B. Gold, Antimonit) - 100 % des Bohrkerns werden hinsichtlich aller oben beschriebenen Komponenten in die MX-Logging-Datenbank des Unternehmens erfasst. - Die Protokollierung erfolgt vollständig quantitativ, wobei sich die Beschreibung der Lithologie und der Alteration auf sichtbare Beobachtungen durch geschulte Geologen stützt. - Jede Schale mit Bohrkern wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie vollständig für die Probenahme und das Zerschneiden markiert wurde. - Die Protokollierung entspricht einem angemessenen quantitativen Standard, der für zukünftige Studien herangezogen werden kann. Probenahmetechniken und Probenvorbereitung - Bei Bohrkernen: Angabe, ob geschnitten oder gesägt und ob ein Viertel, die Hälfte oder der gesamte Kern entnommen wurde. - Bei Nicht-Kernen: ob durch Riffelung, Röhrenprobenahme, Rotationsspaltung usw. entnommen und ob die Probenahme nass oder trocken erfolgte. - Für alle Probentypen: Art, Qualität und Eignung der Probenvorbereitungstechnik. - Für alle Stufen der Unterprobenahme angewandte Qualitätskontrollverfahren zur Maximierung der Repräsentativität der Proben. - Maßnahmen, die ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass die Probenahme repräsentativ für das vor Ort entnommene Material ist, einschließlich beispielsweise der Ergebnisse von Feldduplikaten bzw. der Probenahme der zweiten Hälfte. - Ob die Probengrößen der Korngröße des zu beprobenden Materials angemessen sind. - Bohrkerne werden in der Regel mittels einer Almonte-Kernsäge halbiert. Die Ausrichtungslinie des Bohrkerns bleibt dabei erhalten. - Bei der Entnahme von Doppelproben (in der Datenbank als "FDUP" bezeichnet) wird ein Viertelkern verwendet. - Die Repräsentativität der Probenahme wird maximiert, indem stets dieselbe Seite des Bohrkerns (sofern orientiert) entnommen wird und durch konsequentes Anzeichnen einer Trennlinie am Kern, wenn eine Orientierung nicht möglich ist. Diese Linien werden vom Feldtechniker angezeichnet. - Die Probengrößen für Grobgold werden durch die Verwendung von Halbkernen maximiert, und die Verwendung von Viertelkern- und Halbkern-Teilen (Labor-Duplikate) ermöglicht eine Abschätzung des Nugget-Effekts. - In mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen etwa 10 % an ¼-Kern-Duplikaten, zertifizierten Referenzmaterialien (geeignete OREAS-Materialien), Laborproben-Duplikaten und Instrumentenwiederholungen. - Im Rahmen des Bodenprobenahmeprogramms wurden bei jeder 20.Probe Doppelproben entnommen,und das Labor fügte regelmäßig Goldstandards mit geringem Gehalt in den Probenstrom ein. Qualität der Analysedaten und Laboruntersuchungen - Art, Qualität und Eignung der angewandten Analyse- und Laborverfahren sowie die Angabe, ob die Methode als partiell oder vollständig angesehen wird. - Bei geophysikalischen Messgeräten, Spektrometern, tragbaren RFA-Geräten usw. sind die bei der Analyse verwendeten Parameter anzugeben, darunter Marke und Modell des Geräts, Messzeiten, angewandte Kalibrierungsfaktoren und deren Herleitung usw. - Art der angewandten Qualitätskontrollverfahren (z. B. Standards, Leerproben, Doppelbestimmungen, externe Laborüberprüfungen) und ob akzeptable Niveaus an Genauigkeit (d. h. Abwesenheit von Verzerrungen) und Präzision festgelegt wurden. - Die von On Site verwendete Feuerprobe-Methode für Gold ist weltweit anerkannt, und Nachuntersuchungen bei Werten außerhalb des Messbereichs, einschließlich gravimetrischer Nachbestimmung und Sieb-Feuerprobe, sind Standard. Von Bedeutung im Labor von On Site ist das Vorhandensein von Feuerprobe-Personal, das Erfahrung im Umgang mit hochsulfidhaltigen Proben (insbesondere solchen mit hohem Stibnitgehalt) besitzt - dies verringert das Risiko ungenauer Ergebnisse bei komplexen sulfid-goldhaltigen Proben erheblich. - Wird ein Sieb-Feuerprobeverfahren angewendet, wird dieses anstelle des ursprünglichen Feuerprobeverfahrens ausgewiesen. - Die ICP-OES-Technik ist ein Standardverfahren zur Bestimmung von Elementkonzentrationen. Das verwendete Aufschlussmittel (Königswasser) eignet sich hervorragend für die Auflösung von Sulfiden (in diesem Fall in der Regel Stibnit, Pyrit und Spuren von Arsenopyrit), doch andere in Silikaten eingebettete Elemente, insbesondere Vanadium (V), werden möglicherweise nur teilweise aufgelöst. Diese in Silikaten eingebetteten Elemente spielen bei der Bestimmung der Gold-, Antimon-, Arsen- oder Schwefelmenge keine Rolle. - Ein tragbares RFA-Gerät wurde qualitativ an Bohrkernen eingesetzt, um sicherzustellen, dass geeignete Kernproben entnommen wurden (es werden keine pXRF-Daten gemeldet oder in die MX-Datenbank aufgenommen). - Anhand der folgenden Methoden wurden akzeptable Genauigkeits- und Präzisionsniveaus festgelegt - ¼-Duplikate - der Kern wird in Viertel geteilt und erhält separate Probennummern (üblicherweise bei mineralisiertem Kern) - niedrige bis mittlere Goldgehalte weisen auf eine starke Korrelation hin, die abnimmt, wenn der Goldgehalt über 40 g/t Au steigt. - Blindproben - Blindproben werden nach sichtbarem Gold und in stark mineralisierten Gesteinen eingefügt, um sicherzustellen, dass das Zerkleinern und Aufschließen nicht durch Goldverschmierungen an den Oberflächen des Brechers und der LM5-Schwingmühle beeinträchtigt werden. Die Ergebnisse sind ausgezeichnet, liegen im Allgemeinen unterhalb der Nachweisgrenze und umfassen eine einzelne Probe mit 0,03 g/t Au. - Zertifizierte Referenzmaterialien - OREAS-CRMs wurden im gesamten Projekt eingesetzt, darunter Leerproben sowie Proben mit niedrigem (< 1 g/t Au), mittlerem (bis zu 5 g/t Au) und hohem Goldgehalt (> 5 g/t Au). Die Ergebnisse werden beim Import in die MX-Datenbank automatisch überprüft, um sicherzustellen, dass sie innerhalb von zwei Standardabweichungen vom Erwartungswert liegen. - Laboraufteilungen - On Site führt sowohl bei der Grobzerkleinerung als auch bei der Pulp- e Aufteilungen als Duplikate zur Qualitätskontrolle durch und meldet alle Daten. Insbesondere Proben mit hohem Au-Gehalt weisen die meisten Wiederholungen auf. - Labor-Referenzmaterialien - On Site fügt regelmäßig eigene Referenzmaterialien in den Prozessablauf ein und meldet alle Daten - Laborpräzision - Das Labor führt regelmäßig Doppelbestimmungen von Lösungen (sowohl für Au aus dem Feuerassay als auch für andere Elemente aus den Königswasseraufschlüssen) durch und dokumentiert diese. - Richtigkeit und Präzision wurden sorgfältig unter Verwendung der oben beschriebenen Probenahme- und Messverfahren während der Probenahme- (Richtigkeit) und Laborphase (Richtigkeit und Präzision) der Analyse bestimmt. - Sowohl die Doppelproben des Unternehmens als auch die zertifizierten Referenzmaterialien des Labors liegen alle innerhalb der erwarteten Bereiche. Überprüfung der Probenahme und Analyse - Die Verifizierung signifikanter Abschnitte erfolgt entweder durch unabhängiges oder durch alternatives Personal des Unternehmens. - Die Verwendung von Doppelbohrlöchern. - Dokumentation der Primärdaten, der Datenerfassungsverfahren, der Datenüberprüfung sowie der Protokolle zur Datenspeicherung (physisch und elektronisch). - Erörterung etwaiger Anpassungen der Analysedaten. - Der unabhängige Geologe hat die Bohrstandorte des Projekts besucht und die im Bohrkernlager von Kilmore aufbewahrten Bohrkerne begutachtet. - Die Sichtprüfung der Bohrdurchschneidungen stimmt sowohl mit den geologischen Beschreibungen in der Datenbank als auch mit den erwarteten Untersuchungsergebnissen überein (beispielsweise entsprechen das im Bohrkern sichtbare Gold und Antimon den hohen Au- und Sb-Werten in den Untersuchungsergebnissen). - Darüber hinaus bewerten die Geologen des Unternehmens nach Erhalt der Ergebnisse die Gold-, Antimon- und Arsenwerte, um zu überprüfen, ob die Durchschneidungen die erwarteten Daten lieferten. - Die elektronische Datenspeicherung in der MX-Datenbank entspricht hohen Standards. Primäre Bohrprotokolldaten werden direkt von den Geologen und Feldtechnikern eingegeben, und die Untersuchungsergebnisse werden nach Rückmeldung aus dem Labor elektronisch mit der Probennummer abgeglichen. - Zertifizierte Referenzmaterialien, ¼-Kern-Feldduplikate (FDUP), Laboraufteilungen und -duplikate sowie Instrumentenwiederholungen werden alle in der Datenbank erfasst. - Anpassungen an den Untersuchungsdaten werden von MX erfasst; es liegen keine vor (und es sind auch keine erforderlich). - Zwillingsbohrlöcher liegen in dieser Projektphase nicht vor. Lage der Datenpunkte - Genauigkeit und Qualität der Vermessungen zur Lokalisierung von Bohrlöchern (Bohrlochkopf- und Bohrlochmessungen), Gräben, Bergwerksanlagen und anderen Standorten, die bei der Mineralressourcenschätzung herangezogen werden. - Angabe des verwendeten Rastersystems. - Qualität und Angemessenheit der topografischen Kontrollpunkte. - Differential-GPS zur Lokalisierung von Bohrlochmündungen, Gräben und einigen Bergbauanlagen - Standard-GPS für einige Feldstandorte (Stichproben und Bodenproben), verifiziert anhand von Lidar-Daten. - Das durchgehend verwendete Gittersystem ist das geozentrische Bezugssystem von Australien 1994; Kartengitterzone 55 (GDA94_Z55), auch als ELSG 28355 bezeichnet. Die angegebenen Azimute beziehen sich ebenfalls auf MGA55 (GDA94_Z55). - Die topografische Kontrolle ist aufgrund der Genauigkeit der Lidar-Daten von unter 10 cm hervorragend. Datenabstand und -verteilung - Datenabstand für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse. - Ob der Datenabstand und die Verteilung ausreichend sind, um den Grad der geologischen und gehaltlichen Kontinuität zu ermitteln, der für die angewandten Verfahren zur Schätzung von Mineralressourcen und Erzreserven sowie für die Klassifizierungen angemessen ist. - Ob eine Probenzusammenfassung vorgenommen wurde. - Der Datenabstand ist für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse geeignet - ein Beleg hierfür ist die sich verbessernde Vorhersagbarkeit hochgradiger Gold-Antimon-Durchschneidungen. - Derzeit reichen die Datenabstände und die Verteilung nicht für die Berichterstattung über Mineralressourcenschätzungen aus. Dies kann sich jedoch ändern, wenn die Kenntnisse über die gehaltbestimmenden Faktoren durch zukünftige Bohrprogramme zunehmen. - Die Proben wurden nicht zusammengefasst. Alle Einzelanalysen über 0,1 g/t AuEq wurden in Tabelle 2 ohne Zusammenfassung auf zwei Dezimalstellen genau angegeben. Ausrichtung der Daten in Bezug auf die geologische Struktur - Ob die Ausrichtung der Probenahme eine unverzerrte Erfassung möglicher Strukturen gewährleistet und inwieweit dies unter Berücksichtigung des Lagerstättentyps bekannt ist. - Wenn davon ausgegangen wird, dass die Beziehung zwischen der Bohrrichtung und der Ausrichtung wichtiger mineralisierter Strukturen zu einer Verzerrung der Probenahme geführt hat, sollte dies bewertet und, falls wesentlich, angegeben werden. - Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 70-85 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. - Die Bohrungen sind unter Berücksichtigung der Kombination aus der Ausrichtung des Wirtsgesteins und dem offensichtlichen Einfluss der Adern auf den Gold- und Antimongehalt in einer optimalen Richtung ausgerichtet. - Die steile Ausrichtung einiger Adern kann zu einer scheinbaren Zunahme der Mächtigkeit einiger Durchschneidungen führen, doch sind weitere Bohrungen erforderlich, um dies zu quantifizieren. - Aus den bisher gesammelten Daten lässt sich keine Verzerrung der Probenahme erkennen (die Bohrlöcher durchschneiden die mineralisierten Strukturen in einem moderaten Winkel). Proben-Sicherheit - Maßnahmen zur Gewährleistung der Probensicherheit. - Die Bohrkerne werden entweder vom Bohrunternehmen oder von Mitarbeitern des Unternehmens vor Ort zum Kernprotokollierungslager in Kilmore geliefert. Die Proben werden von Mitarbeitern des Unternehmens im Kernlager in Kilmore markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge geschnitten, in Säcke verpackt und anschließend auf fest verschnürte Paletten verladen, bevor sie von Mitarbeitern des Unternehmens per Lkw nach Bendigo transportiert und dort dem Labor übergeben werden. Es gibt weder in irgendeiner Phase des Prozesses noch in den Daten Hinweise auf Probleme hinsichtlich der Proben-Sicherheit. Audits oder Überprüfungen - Die Ergebnisse etwaiger Audits oder Überprüfungen der Probenahmetechniken und Daten. - Die kontinuierliche Überwachung der CRM-Ergebnisse, Leerproben und Duplikate erfolgt durch Geologen und den Datengeologen des Unternehmens. Herr Kenneth Bush von SXG verfügt über die Orientierungs-, Protokollierungs- und Untersuchungsdaten.

Abschnitt 2: Berichterstattung über Explorationsergebnisse

Kriterien Erläuterung zum JORC-Code Kommentar Mineralrechtsgebiet und Landnutzungsrechte Status - Art, Referenzname/-nummer, Lage und Eigentumsverhältnisse, einschließlich Vereinbarungen oder wesentlicher Sachverhalte mit Dritten wie Joint Ventures, Partnerschaften, vorrangige Lizenzgebühren, Landrechte der Ureinwohner, historische Stätten, Wildnis- oder Nationalparkgebiete sowie ökologische Gegebenheiten. - Die Sicherheit der zum Zeitpunkt der Berichterstattung bestehenden Rechte sowie alle bekannten Hindernisse für den Erhalt einer Betriebsgenehmigung in dem Gebiet. - Das Redcastle-Projekt umfasst drei erteilte Explorationslizenzen in Zentral-Victoria, Australien: EL5546, EL7498 und EL7499. Alle drei werden von SXG Victoria Pty Ltd gehalten, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft von Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC) - Die Konzessionsgebiete sind in gutem Zustand und weisen keine bekannten Hindernisse auf. Der größte Teil des Projektgebiets erstreckt sich über den Rushworth-Heathcote State Forest (Staatsland), der an den Heathcote-Graytown-Nationalpark angrenzt, sich jedoch nicht innerhalb desselben befindet. Auf der Ostseite des Hauptkonzessionsgebiets befinden sich einige private Grundstücke, und der südwestliche Teil besteht zu etwa 90 % aus privaten Kleinbetrieben. SXGC arbeitet im Rahmen einer speziellen Richtlinie für indigene Völker mit dem Taungurung Land & Waters Council zusammen, wobei an allen Bohrstandorten vor Beginn der Arbeiten kulturelle Genehmigungen eingeholt wurden. Explorationen durch anderen Parteien - Anerkennung und Bewertung der Exploration durch andere Parteien. - Der Bergbau in Redcastle begann 1859 mit Alluvialabbau und ging in den Adernabbau über, wobei die "Welcome Group" von Minen Berichten zufolge von 1859 bis 1865 auf einer Streichlänge von 2 km 20.583 Unzen bei 254,6 g/t Au förderte und die Redcastle Gold Mining Company 35.000 Unzen bei 33 g/t Au aus dem Clarke's Reef förderte (Lidgey, E.F. (1898), "Special Report on the Redcastle Goldfield", Victorian Department of Mines (GSV-Dokument G21967); sowie Jahresberichte des Victorian Department of Mines (1859-1865). Die Förderzahlen sind historisch, wurden von SXGC nicht überprüft und stellen keine Schätzung gemäß JORC 2012 oder NI 43-101 dar). Seit der Einführung des Explorationslizenzsystems im Jahr 1965 umfassten vierzehn Explorationslizenzen (ELs) Gebiete innerhalb des aktuellen Redcastle-Projekts. Zu den dokumentierten modernen Explorationsarbeiten zählen RC-Bohrungen (47 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.785 m), RAB-Bohrungen (31 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 155 m), Gesteins- und Bodenprobenahmen (101 bzw. 228 Proben) sowie 137 Costean-Probenahmen mit 3.731 Costean-Proben, die zwischen 2005 und 2011 auf verschiedenen Konzessionsgebieten (insbesondere EL4594, MIN4594 und EL3316) zwischen 2005 und 2011 durchgeführt. Nagambie Resources Limited führte erste Explorationsbohrungen durch, bevor Core Prospecting Pty Ltd die Konzession PL6415 (Laura) erwarb, wo Core Prospecting anschließend im Jahr 2019 16 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.923,2 m bohrte. SXGC (über seine Vorgängergesellschaft Mawson Victoria Pty Ltd) begann im Jahr 2020 mit der systematischen Exploration. Geologie - Lagerstättentyp, geologische Lage und Art der - Mineralisierung. - Siehe die Beschreibung im Hauptteil der Pressemitteilung. Bohrlochinformationen - Eine Zusammenfassung aller Informationen, die für das Verständnis der Explorationsergebnisse wesentlich sind, einschließlich einer tabellarischen Aufstellung der folgenden - Angaben zu allen wesentlichen Bohrlöchern: o Ost- und Nordkoordinaten des Bohrlochkragens o Höhe oder RL (Reduced Level - Höhe über dem Meeresspiegel in Metern) des Bohrlochkragens o Neigung und Azimut des Bohrlochs o Bohrlochlänge und Abtasttiefe o Bohrlochlänge. - Wenn der Wegfall dieser Informationen damit begründet wird, dass sie nicht wesentlich sind und dieser Wegfall das Verständnis des Berichts nicht beeinträchtigt, sollte die zuständige Person klar darlegen, warum dies der Fall ist. - Siehe Tabellen im Hauptteil der Veröffentlichung. Methoden zur Datenaggregation - Bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse sind Gewichtungs- und Mittelwertverfahren, die Abschneidung von Höchst- und/oder Mindestgehalten (z. B. das Abschneiden von hochgradigen Abschnitten) sowie Cutoff-Gehalte in der Regel wesentlich und sollten angegeben werden. - Wenn aggregierte Abschnitte kurze Abschnitte mit hochgradigen Ergebnissen und längere Abschnitte mit niedriggradigen Ergebnissen umfassen, sollte das für eine solche Aggregation verwendete Verfahren angegeben und einige typische Beispiele für solche Aggregationen detailliert dargestellt werden. - Die für die Angabe von Metalläquivalentwerten zugrunde gelegten Annahmen sollten klar dargelegt werden. - Siehe "Weitere Informationen" und "Berechnung der Metalläquivalente" im Haupttext der Pressemitteilung. Zusammenhang zwischen Mineralisierungs und Abschnittslängen - Diese Zusammenhänge sind bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse von besonderer Bedeutung. - Ist die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den Bohrlochwinkel bekannt, sollte deren Art angegeben werden. - Ist sie nicht bekannt und werden nur die Bohrlochlängen angegeben, sollte dies deutlich vermerkt werden (z. B. "Bohrlochlänge - Länge, tatsächliche Mächtigkeit unbekannt"). - Siehe die Darstellung der tatsächlichen Mächtigkeiten im Hauptteil der Pressemitteilung. Diagramme - Für jede gemeldete bedeutende Entdeckung sollten geeignete Karten und Schnitte (mit Maßstäben) sowie tabellarische Aufstellungen der Abschnitte beigefügt werden. Diese sollten unter anderem eine Draufsicht auf die Bohrlochansatzstellen und geeignete Schnittansichten enthalten. - Die Ergebnisse der Diamantbohrungen sind in den Abbildungen der Mitteilung dargestellt. Ausgewogene Berichterstattung - Ist eine umfassende Berichterstattung über alle Explorationsergebnisse nicht durchführbar, sollte eine repräsentative Darstellung sowohl der niedrigen als auch der hohen Gehalte und/oder Mächtigkeiten erfolgen, um eine irreführende Berichterstattung über die Explorationsergebnisse zu vermeiden. - Alle Ergebnisse über 0,1 g/t AuEq wurden in dieser Pressemitteilung tabellarisch aufgeführt. Die Ergebnisse gelten als repräsentativ und sind nicht absichtlich verzerrt. - Kernverluste werden, sofern sie wesentlich sind, in den tabellarisch aufgeführten Bohrschnittstellen angegeben. Sonstige wesentliche Explorationsdaten - Weitere Explorationsdaten sollten, sofern sie aussagekräftig und wesentlich sind, berichtet werden, darunter (unter anderem): geologische Beobachtungen; Ergebnisse geophysikalischer Untersuchungen; Ergebnisse geochemischer Untersuchungen; Massenproben - Größe und Aufbereitungsmethode; Ergebnisse metallurgischer Tests; Schüttdichte, Grundwasser, geotechnische und gesteinsbezogene Eigenschaften; potenziell schädliche oder kontaminierende Substanzen. - SXGC und der Vorgänger Mawson Victoria haben im Rahmen des Redcastle-Projekts ein umfangreiches geophysikalisches und Fernerkundungsprogramm durchgeführt, darunter: Bodenmagnetik, hochauflösende Bodenschwerkraftmessungen, Gradienten-IP, Offset-Dipol-Dipol-IP sowie eine 58 km² große LiDAR-Vermessung, bei der mittels maschinellem Lernen über 40.000 Hartgesteins- und Alluvialabbaustellen identifiziert wurden. Erkundungsproben aus Boden und Gesteinssplittern am Prospektionsgebiet "Black Squall" lieferten anomale Ergebnisse, darunter 0,36 g/t Au und 63 ppm Sb im Boden sowie Float-Proben mit bis zu 73 g/t Au und 3.500 ppm Sb. Eine hyperspektrale Analyse der Bohrkerne wurde durchgeführt, um Alterationsanomalien zu definieren und ein "Near-Miss"-Vektormodell zu entwickeln. Weitere Arbeiten - Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Untersuchungen zur seitlichen oder vertikalen Ausdehnung oder groß angelegte Step-out-Bohrungen). - Diagramme, die die Bereiche möglicher Ausdehnungen deutlich hervorheben, einschließlich der wichtigsten geologischen Interpretationen und zukünftiger Bohrgebiete, sofern diese Informationen nicht geschäftlich sensibel sind. - Zu den geplanten weiteren Arbeiten bei Redcastle gehören zusätzliche Diamantbohrprogramme, die über die hochgradigen Laura-Abschnitte hinaus in die etwa 17 km langen, noch nicht erprobten Reifsysteme bei Redcastle vordringen, wo ausgedehnte Aderverläufe unterhalb des Grundwasserspiegels (durchschnittliche Tiefe von ~50 m) und unter einer etwa 50-prozentigen alluvialen Deckschicht noch nicht untersucht wurden.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85141Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85141&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8426851090Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.