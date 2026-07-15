Die BASF-Aktie steht nach einer überraschenden Prognoseanhebung im Fokus. Der Chemiekonzern hat nach einem starken zweiten Quartal seine Gewinnerwartung für das Gesamtjahr deutlich erhöht und die Markterwartungen übertroffen. Dennoch reagiert die Börse verhalten. Warum Anleger trotz besserer Aussichten vorsichtig bleiben.BASF übertrifft Erwartungen Im zweiten Quartal erzielte BASF einen bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von rund 2,4 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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