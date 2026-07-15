Axpo investiert als Minderheitsgesellschafterin in das britische Softwareunternehmen Gridcog. Damit stärkt Axpo den Zugang zu innovativen Lösungen, um Industriekunden bei der Planung von Energielösungen noch gezielter zu unterstützen. Gleichzeitig unterstreicht der Schritt Axpos langfristige Ausrichtung im Innovationsbereich und den Anspruch, in strategisch relevante europäische Start-ups zu investieren. Axpo beteiligt sich mit einer Minderheitsbeteiligung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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