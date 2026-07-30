Axpo hat mit Zelestra einen 10-Jahres-Tolling-Vertrag für ein Batteriespeicher-Projekt mit einer Leistung von 207 Megawatt und einer Kapazität von 830 Megawattstunden unterzeichnet, das in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien geplant ist. Das Projekt gehört Zelestra. Zelestra soll den Batteriespeicher auch bauen und betreiben. Der Baubeginn ist für das nächste Jahr geplant. Die Inbetriebnahme soll dann 2028 erfolgen. Der Speicher soll in der stark industrialisierten Gegend dazu beitragen, dass mehr Erneuerbare ins Netz integriert werden, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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