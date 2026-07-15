Um seine Bilanz zu stärken, kürzt der US-Konsumgüterhersteller Conagra Brands seine Dividende um die Hälfte. Trotzdem steigt die Aktie. Zu den Hintergründen. Die Quartalssaison liefert: Positive Überraschungen - und negative! Die Quartalssaison nimmt langsam an Fahrt auf und obwohl sie nur wenige Tage alt ist, hat sie bereits für erste große Überraschungen gesorgt. So fielen beispielsweise die Zahlen der US-Großbanken aber auch des niederländischen Anlagenbauers ASML deutlich über den Erwartungen aus. Für Kopfschütteln und heftige Kursverluste sorgten dagegen vor allem die Prognosesenkungen von IBM und Evotec nach jeweils vorläufig vorgelegten Ergebnisberichten. Als besonders herausfordernd …
Enthaltene Werte: US2058871029Den vollständigen Artikel lesen
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