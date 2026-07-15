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WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker-Symbol: TL0
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15.07.26 | 20:44
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GOLDMAN SACHS
GOLDMAN SACHS GROUP INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
GOLDMAN SACHS GROUP INC996,00-0,38 %
JOHNSON & JOHNSON216,60-2,56 %
JPMORGAN CHASE & CO301,60+0,42 %
LUCID GROUP INC5,000+22,85 %
MORGAN STANLEY196,70-1,53 %
PAYPAL HOLDINGS INC48,345+16,54 %
PENTAIR PLC56,28-15,09 %
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP117,74-1,29 %
TESLA INC345,65-0,37 %
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