Die Weltwirtschaft ist ein Dschungel, an jedem Pfad warten Mautstellen - wer passieren will, muss zahlen. Das zeigt auch der Namenswechsel von Siemens Energy zu Omterra - selbst eine Ausgliederung aus dem Siemens-Konzern muss für den Namen der Mutter bezahlen. Dieses Maut-Prinzip gibt es in vielen Branchen. Wer hat, was alle brauchen, kann damit gutes Geld verdienen. Wir beleuchten drei spannende Geschäftsmodelle und zeigen Investoren spannende Chancen auf, die sich vor allem in einer Zeit des Wandels bezahlt machen.
Enthaltene Werte: US45867G1013,US00287Y1091,CA3799005093Den vollständigen Artikel lesen ...
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