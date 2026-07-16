Focus Graphite wählt bevorzugte Zufahrtsroute für das Lac-Knife-Projekt, während die Infrastrukturplanung voranschreitet

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Neuer Transportkorridor könnte die Entwicklungskosten senken und die Wirtschaftlichkeit des Graphitprojekts in Québec stärken.

Focus Graphite hat eine wichtige Infrastrukturstudie für sein Vorzeigeprojekt Lac Knife in Québec abgeschlossen und eine bevorzugte Trasse für die Zufahrtsstraße ausgewählt, die den zukünftigen Bauaufwand deutlich reduzieren und die Entwicklungsperspektiven eines der fortgeschrittensten Graphitvorkommen Nordamerikas verbessern könnte.

Der kanadische Entwickler von kritischen Rohstoffen teilte mit, dass eine technische Untersuchung eine Route identifiziert habe, die bestehende Verkehrsinfrastruktur mit der laufenden Neutrassierung der Highway 389 in Québec kombiniert. Dadurch könnten die Investitionskosten gesenkt und die Entwicklungszeiten verkürzt werden, während das Unternehmen das Projekt weiter in Richtung Baureife vorantreibt.

Die von dem Ingenieurbüro Norda Stelo erstellte und von IOS Geosciences überwachte Desktop-Studie untersuchte drei mögliche Straßenverbindungen zwischen dem geplanten Minenstandort nahe Fermont und dem regionalen Straßennetz. Nach einer umfassenden Bewertung anhand verschiedener Kriterien sprachen sich die beteiligten Partner einstimmig für das sogenannte "Szenario 2" aus. Dieses umfasst rund 2,5 Kilometer einer bestehenden Zufahrtsstrecke sowie etwa 7,7 Kilometer der Mazarin Road.

Die ausgewählte Route wird das Projekt mit der neuen Trassenführung des Highway 389 verbinden - einer wichtigen Verkehrsader im Norden Québecs, die derzeit von den Provinzbehörden modernisiert wird. Da die bevorzugte Variante weitgehend auf bestehende Straßen setzt, dürfte sie die Umweltbelastung begrenzen und den Umfang neuer Infrastrukturmaßnahmen zur Unterstützung des künftigen Graphitbetriebs reduzieren.

Die Infrastruktur zählt häufig zu den größten Kostenfaktoren bei der Entwicklung von Bergbauprojekten in abgelegenen Regionen, insbesondere im Norden Kanadas, wo Straßenanbindungen, Stromversorgung und Genehmigungsverfahren erhebliche Herausforderungen darstellen können. Für Focus Graphite markiert die aktuelle Studie einen weiteren Schritt innerhalb einer umfassenderen Strategie zur Verringerung des Entwicklungsrisikos vor einer möglichen Bauentscheidung.

Die Machbarkeitsstudie des Unternehmens aus dem Jahr 2023 sah ursprünglich eine etwa 32 Kilometer lange Zufahrtsstraße von der damaligen Trasse des Highway 389 bis zum Standort Lac Knife vor. Seit Abschluss dieser Untersuchung haben jedoch die Investitionen Québecs in den Straßenausbau die logistischen Rahmenbedingungen verändert und neue Möglichkeiten geschaffen, den Infrastrukturbedarf zu optimieren.

Der überarbeitete Ansatz könnte künftig zu geringeren Investitionsausgaben führen und das Genehmigungsverfahren vereinfachen, während zugleich der physische Fußabdruck des Projekts verkleinert wird. Focus ist der Ansicht, dass die Optimierung der Verkehrsverbindung die langfristige Wirtschaftlichkeit des Projekts stärkt und dessen Attraktivität erhöht - insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach Batterierohstoffen.

Die Studie zur Zufahrtsstraße ist Teil eines umfassenderen Infrastrukturprogramms, das von der kanadischen Bundesregierung unterstützt wird. Im Juni erhielt Focus eine nicht verwässernde Förderung in Höhe von 1,38 Millionen kanadischen Dollar aus dem "First and Last Mile Fund" von Natural Resources Canada, der Transport- und Energieinfrastruktur für Projekte im Bereich kritischer Rohstoffe unterstützt.

Die Fördermittel sollen technische Studien, Umweltprüfungen, Genehmigungsverfahren und Konsultationen mit indigenen Gemeinschaften vorantreiben. Darüber hinaus werden sie die Planung einer ganzjährig nutzbaren Straße sowie eines zukünftigen Anschlusses an das Stromnetz von Hydro-Québec unterstützen - zwei wesentliche Bestandteile der Entwicklungsstrategie für Lac Knife.

Vorstandsvorsitzender Dean Hanisch bezeichnete die Auswahl der Straßenführung als wichtigen Meilenstein und betonte, dass Infrastrukturentscheidungen in einer frühen Projektphase erheblichen Einfluss auf Kosten, Umsetzungsrisiken und die betriebliche Effizienz haben können.

Das Unternehmen plant, die Erkenntnisse der Studie während der Feldsaison 2026 weiterzuentwickeln und die Vorbereitungen fortzusetzen, um das Projekt bis zur Baureife voranzubringen. Focus positioniert Lac Knife als potenzielle langfristige Quelle für hochreinen Graphit für nordamerikanische und verbündete Lieferketten, insbesondere da Regierungen ihre Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten kritischer Rohstoffe reduzieren wollen.

Graphit hat sich aufgrund seiner Bedeutung für Lithium-Ionen-Batterien, Verteidigungstechnologien und zahlreiche industrielle Anwendungen zu einem strategischen Rohstoff entwickelt. Obwohl Lithium und Nickel in Diskussionen über Elektrofahrzeuge häufig mehr Aufmerksamkeit erhalten, ist Graphit ein zentraler Bestandteil von Batterieanoden und gewinnt für Hersteller, die sichere und diversifizierte Lieferquellen suchen, zunehmend an Bedeutung.

Focus Graphite besitzt zwei vollständig kontrollierte Graphitprojekte in Québec. Das Vorzeigeprojekt Lac Knife zählt zu den fortgeschrittensten Graphitprojekten Nordamerikas und verfügt bereits über eine Machbarkeitsstudie gemäß den kanadischen Offenlegungsstandards NI 43-101. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen die Liegenschaft Lac Tétépisca, ein Explorationsprojekt in einer früheren Entwicklungsphase, dem das Management erhebliches Größenpotenzial zuschreibt.

Auch wenn die Fortschritte bei der Infrastruktur die Aussichten des Projekts verbessern könnten, müssen vor einem möglichen Baubeginn noch zahlreiche Hürden überwunden werden. Detaillierte technische Planungen, Genehmigungen, Finanzierungsvereinbarungen sowie die Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinschaften werden entscheidend sein. Zudem könnten die Marktbedingungen für Batterierohstoffe und das allgemeine wirtschaftliche Umfeld den Zeitplan und die Umsetzbarkeit des Projekts beeinflussen.

Dennoch unterstreicht die jüngste Infrastrukturarbeit die zunehmende Bedeutung, die Regierungen und Bergbauunternehmen der Sicherung heimischer Lieferketten für kritische Rohstoffe beimessen. Für Focus könnte die Fähigkeit, von öffentlichen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur zu profitieren, einen wichtigen Wettbewerbsvorteil darstellen, während das Unternehmen versucht, Lac Knife von einem Projekt im Machbarkeitsstadium zu einem produzierenden Graphitbetrieb weiterzuentwickeln.

Quelle:

https://www.newsfilecorp.com/release/305099/Focus-Graphite-Completes-Access-Road-Desktop-Study-and-Selects-Preferred-Route-for-the-Lac-Knife-Project

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