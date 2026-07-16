CEO André Kolbinger hatte offenbar ein gutes Gespür dafür, dass es beim KPI-Reporting nicht nur um die wesentlichen Leistungsindikatoren der Smartbroker Holding für den Juni 2026 gehen würde, sondern den Investoren ein ganz anderer Punkt unter den Nägeln brennen würde. Entsprechend großzügig war die Zeit für den Frage-Antwort-Teil angesetzt. Und tatsächlich schwebte über der am Ende mehr als 80 Minuten dauernden digitalen Veranstaltung auf der Airtime-Plattform so etwas wie der "Geist von Trade Republic". Grund: Der Neo-Broker hatte Anfang Juli sein neues Konzept für die Abwicklung von Wertpapierorders kommuniziert - und damit gleich mal den Aktienkurs des Partners Lang & Schwarz crashen lassen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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