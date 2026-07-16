Die vorläufigen Ergebnisse von BASF für das zweite Quartal zeigten ein starkes, durch Preiserhöhungen bedingtes Ergebnis, unterstützt durch anhaltende Volumina und Störungen in der Lieferkette, jedoch nicht durch eine breit angelegte Erholung der zugrunde liegenden Nachfrage. Während die Segmentmischung ungleich blieb und höhere Rohstoffpreise weiterhin auf die Cash Conversion drückten, bestätigt das angepasste Management-Statement einen stärkeren kurzfristigen Gewinnmomentum. Die widerstandsfähige Versorgungssituation von BASF sollte es dem Unternehmen ermöglichen, weiterhin zu profitieren, falls die Störungen anhalten, obwohl schwächere Nachfrage und Druck auf das Working Capital weiterhin wesentliche Risiken darstellen. Nach dem jüngsten Verkaufsdruck betrachten wir das Risiko/Rendite-Verhältnis als attraktiver und stufen die Aktien von HALTEN auf KAUFEN hoch, mit einem leicht angepassten Kursziel von 55,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/basf-se
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