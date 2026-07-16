123fahrschule SE hat auf Basis vorläufiger Zahlen ein solides erstes Halbjahr 2026 vorgelegt und bestätigt damit den eingeschlagenen Transformationskurs. Trotz eines rückläufigen Marktumfelds konnte das Unternehmen den Konzernumsatz leicht auf rund 13,0 Mio. Euro steigern. Das EBITDA belief sich auf 0,85 Mio. Euro, bereinigt um Wachstumsinvestitionen auf rund 1,1 Mio. Euro, und liegt damit weiterhin auf einem profitablen Niveau. Besonders bemerkenswert ist, dass sich das operative Kerngeschäft trotz eines schwierigen Branchenumfelds weiter verbessert hat. Gleichzeitig investiert das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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