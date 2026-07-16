LAIQON hat das Volumen der betreuten Assets (AuM) im ersten Halbjahr 2026 weiter ausgebaut, um 10 Prozent auf rund 11 Mrd. Euro. Dieser Zuwachs wurde rein organisch erzielt, was die inzwischen erreichte hohe Dynamik unterstreicht. Das Unternehmen hat mehrere große Adressen aus der Branche für gemeinsame Lösungen und Produkte gewonnen und profitiert nun zunehmend von dem großen Vertriebsnetzwerk der Partner.

Der Wachstumstreiber schlechthin ist die Tochter LAIC, die u.a. für die KI-Steuerung von Finanzanlagen verantwortlich ist. Dieses Angebot ist ein Kernelement der Partnerschaften und wird nun immer stärker genutzt. Allein im ersten Halbjahr 2026 hat sich dadurch das Assetvolumen im Bereich Digital Wealth von LAIQON um mehr als 60 Prozent auf rund 1,3 Mrd. Euro erhöht.

Für das Gesamtjahr strebt das Management AuM von 12 Mrd. Euro an, das scheint angesichts der aktuellen Dynamik gut machbar, sofern die Börsen zumindest halbwegs stabil bleiben. Das wäre auch für die Erreichung der übrigen Jahresziele eine gute Unterstützung. Besonders im Fokus steht hier die angepeilte kräftige Verbesserung des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf 4,5 bis 7,5 Mio. Euro.

Gelingt LAIQON insbesondere diese Profitabilitätsverbesserung, sollte die Aktie die volatile Seitwärtsphase der letzten zwei Jahre hinter sich lassen und sich nach oben orientieren. Gestützt wird die Zuversicht, dass LAIQON hier erfolgreich sein könnte, durch weitere Insiderkäufe, die CEO Achim Plate nach der Veröffentlichung der AuM-Zahlen durchgeführt hat (aktien-globlal.de, erstellt 16.07.26, 10:46 Uhr, veröffentlicht 16.07.26, 10:48 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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