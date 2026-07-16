Die vorläufigen Ergebnisse von 123fahrschule für das erste Halbjahr 2026 unterstützen weitgehend unsere Erwartungen für das Gesamtjahr. Der Umsatz stieg leicht auf 13,0 Mio. EUR, trotz eines rückläufigen Marktes, während das berichtete und das bereinigte EBITDA 0,85 Mio. EUR bzw. 1,1 Mio. EUR erreichten. Das Kerngeschäft der Fahrschule verbesserte sich, und Foerst wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr aufgrund einer stärkeren Nachfrage nach Simulatoren beschleunigen. FahrerWerk hat fünf Standorte durch seine erste asset-light Partnerschaft hinzugefügt, was das Expansionspotenzial des Modells unterstützt. In der Zwischenzeit ließ der Bundesrat die wesentlichen digitalen Elemente der Reform unverändert, was das regulatorische Risiko verringert. Da die Schätzungen unverändert bleiben, bestätigen wir unser BUY-Rating und das Kursziel von 5,20 EUR für die Aktien. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/123fahrschule-se
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