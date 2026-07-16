Moderna - MRNA: Kaufsignal bei der Corona-Aktie!

Momentum im Biotech-Sektor!

Anleger erwarten bei Moderna Fortschritte in der Forschung, bei klinischen Studien, Zulassungen und der Kommerzialisierung neuer Produkte!

Moderna (MRNA) - US60770K1XXX

Rückblick: Ein Blick auf den Biotech-Sektor zeigt eine zunehmende Dynamik, aber auch ein großes Kurspotenzial bei etlichen Wertpapieren, so auch bei der Moderna-Aktie. Nach einem Rücksetzer vom letzten Pivot-Hoch zur 20-Tagelinie notiert der Kurs bei einem Halbjahresplus von rund 66 Prozent. Mit dem gestrigen Überschreiten der Kerze vom Montag wurde bereits ein Kaufsignal generiert.

Moderna-Aktie: Chart vom 15.07.2026, Kürzel: MRNA Kurs: 68.28 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei einer Bestätigung des Kaufsignals in der Nähe der oberen gelben Linie könnte sich ein Long-Einstieg noch lohnen. Das Kurspotenzial zum Pivot-Hoch vom 6. Juli liefert ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Mögliches bärisches Szenario

Rückschläge sind in der Biotech-Branche an der Tagesordnung, weil klinische Studien oft nicht zu den erwünschten Ergenbissen führen und erhoffte Zulassungen versagt werden. Ein Stop Loss unter den letzten drei Tageskerzen wäre angebracht.

Meinung

Zur Produktepaltte des Biotechnologie-Unternehmens Moderna gehört neben dem COVID-19-Impfstoff Spikevax eine breite Pipeline mit Impfstoff- und Therapiekandidaten gegen Atemwegserkrankungen, Krebs und seltene Krankheiten. Die Aktie bleibt ein forschungsgetriebener Wachstumswert, dessen Bewertung vor allem von Fortschritten in der Forschung, klinischen Studien, Zulassungen und der Kommerzialisierung neuer Produkte abhängt. Da die Umsätze nach dem Ende der Pandemie deutlich zurückgegangen sind, richtet sich der Fokus der Investoren zunehmend auf die Entwicklung der Produktpipeline und die Fähigkeit des Unternehmens, sich langfristig breiter aufzustellen. Wie sich das Potenzial tatsächlich entwickeln wird, ist für Branchenfremde kaum einzuschätzen. Charttechnisch ist die Lage eindeutig bullisch!



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 26.93 Milliarden USD

Meine Meinung zu MRNA ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/moderna-aktie-bleibt-am-markt-ein-themenwert/69777999

Veröffentlichungsdatum: 16.07.2026

Autor: Thomas Canali

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil eine eng verbundene Person Positionen in MU besitzt.

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