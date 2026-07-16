Nach dem Boom beim Training großer KI-Modelle rückt nun die nächste Wachstumsphase der künstlichen Intelligenz in den Fokus: die sogenannte Inferenz. Dabei werden bereits trainierte Modelle für konkrete Anwendungen eingesetzt - vom Chatbot bis hin zu autonomen KI-Agenten. Branchenexperten erwarten, dass dieser Markt langfristig sogar größer werden könnte als das Geschäft mit dem Training der Modelle. Entsprechend positionieren sich Halbleiterhersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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