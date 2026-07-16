VANCOUVER, BC, 13. Juli 2026 / IRW-Press / Banyan Gold Corp. (das "Unternehmen" oder "Banyan") (TSX-V: BYN) (OTCQB: BYAGF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold-corp/ - freut sich bekannt zu geben, dass es im Powerline-Vorkommen ("Powerline") südwestlich des hochgradigen Hauptkerns weitere hochgradige Gold ("Au")-Mineralisierungen durchbohrt hat. Diese Diamantbohrdurchschneidungen unterstreichen das Potenzial für eine Aufwertung bestimmter Bereiche innerhalb eines Teils der Lagerstätte Powerline im Rahmen des AurMac-Projekts ("AurMac") im Yukon, Kanada.

Highlights aus Powerline West:

- AX-26-865 - 1,55 g/t Au auf 5,4 Metern ("m"); und

? 2,08 g/t Au auf 4,1 m, innerhalb von 0,86 g/t Au auf 31,4 m,

? 1,15 g/t Au auf 12,6 m sowie

? 1,24 g/t Au auf 11,6 m,

? alle innerhalb von 0,55 g/t Au auf 151,3 m

- AX-26-855B - 2,44 g/t Au auf 5,0 m,

o einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 15,76 g/t Au auf 0,6 m

- AX-26-859 - 1,49 g/t Au auf 8,8 m,

o einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 14,40 g/t Au auf 0,8 m

"Banyan Gold stößt bei den Bohrungen in der Lagerstätte Powerline weiterhin auf hochgradige Mineralisierungen. Unsere Ziele bestehen darin, die abgeleiteten Mineralressourcen in angezeigte umzuwandeln und unterhalb des konzeptionellen Tagebaus zu bohren, um die Menge der abgeleiteten Unzen in der Tiefe zu erhöhen", erklärte Tara Christie, Präsidentin und CEO. "Zahlreiche hochgradige Abschnitte, wie sie beispielsweise in Bohrung AX-26-865 durchschritten wurden, deuten darauf hin, dass das Potenzial besteht, mineralisierte Bereiche sowohl in seitlicher Richtung als auch in der Tiefe aufzuwerten, während wir die Infill-Bohrungen bei Powerline fortsetzen. Darüber hinaus besteht ein großes Potenzial für die Entdeckung neuer zusammenhängender, hochgradiger Zonen, darunter Powerline Southwest, das weiterhin das Potenzial aufweist, neue Skarn-Horizonte zu durchschneiden, die mit blättrigen Adern und hochgradiger Goldmineralisierung in Verbindung stehen. Unser Bohrprogramm liegt vor dem Zeitplan, da von unserem 70.000-Meter-Programm bereits über 33.000 Meter abgeschlossen sind."

Abbildung1 : Lageplan von Powerline Southwest und West. Die in dieser Pressemitteilung vorgestellten Bohrlöcher unterstreichen das Potenzial zur Erweiterung und Abgrenzung neuer hochgradiger Zonen im Kernbereich von Powerline Southwest (Abbildung 2).

Abbildung2 : Querschnitt 466550 m E von Powerline Southwest bei AurMac. Die mineralisierten Bereiche sind auf das lithologische Modell überlagert. Die mineralisierten Bereiche sind nach oben und in die Tiefe hin offen und bieten das Potenzial, den mineralisierten Bereich zu erweitern sowie bedeutende, noch nicht bewertete Blöcke, die innerhalb des konzeptionellen Tagebaus liegen, in die Bewertung einzubeziehen. Aktuelle mineralisierte Bereiche, die im Rahmen der Indikations-Ergänzungsbohrungen untersucht werden (magentafarbene Umrandung), haben ebenfalls das Potenzial, durch hochgradige Abschnitte deutlich aufgewertet zu werden. Die lithologischen Bereiche in Powerline werden von metasedimentären Gesteinen unterschiedlicher Zusammensetzung dominiert, typischerweise Glimmer-Chlorit-Schiefer mit variierendem Kalkgehalt. Die Bereiche in diesem Abschnitt sind: CLSR_4 und 5 - Chlorit-Serizit-Schiefer; CSCH_1 und 3 - kalkhaltiger Schiefer; sch_2 - heterogener Schiefer. Das MRE-Blockmodell wird durch die mineralisierten Bereiche und die lithologischen Bereiche begrenzt. Die Mineralressourcenblöcke sind 10 m x 10 m x 5 m groß. Nur Blöcke mit einem Cutoff-Wert von >0,30 g/t Au und innerhalb der konzeptionellen Grubenhülle von 3.500 US-Dollar/oz Au werden in die MRE einbezogen.

Abbildung3 : Mineralisierte, schichtförmige Quarzadern in metasedimentären Gesteinen in Powerline südwestlich der Diamantbohrung AX-26-865. Die schichtförmigen Adern in der hochgradigen Zone zwischen 198,8 und 202,9 m stehen räumlich in Zusammenhang mit kalkhaltigen metasedimentären Gesteinen mit einer Sulfidmineralisierung vom Ersatztyp. Innerhalb größerer lithologischer Domänen sind typischerweise mehrere verschiedene Lithologien vorhanden, z. B. im Bohrloch AX-26-865 im Bereich von 198,65 bis 202,77 m wiederkehrende Abschnitte aus kalksilikat-alteriertem Kalkschiefer mit einer Ersatzmineralisierung im Skarn-Stil sowie Muskovit-Quarz-Schiefer mit unterschiedlichem Grad an Silizifizierung/Bleichung und der Einlagerung von Quarzschichtadern.

Abbildung4 : Kernabschnitt aus AX-26-865 - 198,9-199,1 m mit einer Pyrrhotit-Ersatzmineralisierung, die die Kalksilikat-Alteration überlagert und von mineralisierten, blättrigen Quarzadern durchschnitten wird.

Tabelle1 : Abschnitte aus Powerline West

BOHRLOCHNUMMER Tiefe ab Tiefe bis Au-Intervall (m) Au-Intervall (g/t) AX-26-837 181,5 203,3 21,8 0,35 und 216,4 236,9 20,5 0,54 einschließlich 216,4 217,9 1,5 3,31 einschließlich 216,4 216,8 0,4 8,56 und 253,7 259,3 5,6 0,88 einschließlich 256,2 259,3 3,1 1,20 und 282,8 286,5 3,7 0,69 AX-26-846 162,2 197,0 34,8 0,22 einschließlich 196,0 197,0 1,0 1,16 und 246,0 267,8 21,8 0,14 einschließlich 246,0 247,5 1,5 1,14 und 331,1 336,1 5,0 0,62 einschließlich 331,1 332,5 1,4 1,15 AX-26-855B 110,9 115,9 5,0 2,44 einschließlich 110,9 111,5 0,6 15,76 und einschließlich 115,5 115,9 0,4 3,57 und 149,4 177,8 28,4 0,25 und 217,1 284,4 67,3 0,25 und 230,0 251,3 21,3 0,31 einschließlich 233,0 234,1 1,1 1,72 und 263,2 284,4 21,2 0,28 AX-26-859 47,7 56,2 8,5 0,45 und 94,5 121,1 26,6 0,27 einschließlich 119,9 121,1 1,2 2,93 und 147,0 168,2 21,2 0,33 einschließlich 156,7 157,6 0,9 3,94 und 184,7 185,4 0,7 1,57 und 210,3 219,1 8,8 1,49 einschließlich 210,3 211,2 0,9 14,40 und einschließlich 218,3 219,1 0,8 1,09 AX-26-864B 52,0 90,8 38,8 0,26 einschließlich 52,0 55,6 3,6 1,39 und einschließlich 88,0 88,8 0,8 1,06 und 134,0 173,8 39,8 0,30 einschließlich 134,0 135,9 1,9 2,74 und einschließlich 158,8 160,1 1,3 1,81 und 196,2 201,1 4,9 0,70 einschließlich 199,6 201,1 1,5 1,88 und 253,0 253,5 0,5 2,48 und 271,3 283,7 12,4 0,58 einschließlich 281,7 283,7 2,0 2,19 AX-26-865 75,0 118,6 43,6 0,36 und einschließlich 95,1 100,5 5,4 1,55 einschließlich 96,6 97,5 0,9 3,80 und 133,9 285,2 151,3 0,55 einschließlich 164,2 165,3 1,1 8,78 und einschließlich 178,0 209,4 31,4 0,86 einschließlich 179,5 180,5 1,0 3,21 und einschließlich 198,8 202,9 4,1 2,08 einschließlich 198,8 199,1 0,3 12,80 und einschließlich 202,1 202,9 0,8 3,41 einschließlich 224,4 237,0 12,6 1,15 einschließlich 226,4 227,5 1,1 3,49 und einschließlich 235,5 236,1 0,6 5,77 einschließlich 258,6 270,2 11,6 1,24

Hinweis: Die berechneten tatsächlichen Mächtigkeiten betragen ca. 90 % der Bohrintervalle.

Tabelle2 : Bohrlochkragen für Diamantbohrlöcher in dieser Veröffentlichung

Bohrloch-ID Ostkoordinate (m) Nordkoordinate (m) Höhe (m) Länge Azimut Neigung AX-26-837 466396 7082557 757 309,4 0 -62 AX-26-846 466157 7082778 735 362,7 3 -64 AX-26-855B 466447 7082711 756 297,2 3 -50 AX-26-859 466155 7082965 733 242,3 359 -57 AX-26-864B 466251 7082957 737 313,9 0 -55 AX-26-865 466562 7082656 765 288,0 359 -61

Analysemethode und Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die berichteten Arbeiten wurden unter Anwendung branchenüblicher Verfahren durchgeführt, einschließlich eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms ("QA/QC"), das die Einbringung zertifizierter Referenzmaterialien, Feldduplikate und Grobproben in den Probenstrom sowie die Beauftragung zertifizierter unabhängiger Analyselabore für alle Untersuchungen umfasste. Darüber hinaus wurden historische QA/QC-Daten und -Methoden zum AurMac-Projekt überprüft und werden im technischen Bericht zusammengefasst. Die qualifizierten Personen stellten bei der Überprüfung der Daten keine wesentlichen QA/QC-Probleme fest.

Ein robustes System aus Standardproben, Kernduplikaten und Grobproben wurde in allen Bohrprogrammen von Banyan implementiert und überwacht, sobald die chemischen Untersuchungsergebnisse vorlagen. Alle Kontrollproben lagen innerhalb der für die Einhaltung der Datenqualitätsstandards erforderlichen Genauigkeits- und Präzisionsgrenzwerte. Diese Kontrollproben machten etwa 10 % aller an die Analyselabore übermittelten Proben aus.

Alle Diamantbohrkerne wurden vom geologischen Personal von Banyan systematisch protokolliert und fotografiert. Alle Kernproben (HTW- und NTW-Durchmesser) wurden vor Ort in den Kernaufbereitungsanlagen von Banyan geteilt. Nach dem Teilen wurden die Halbproben wieder in die Kernkisten zurückgelegt, während die andere Hälfte der geteilten Proben in Polybeutel versiegelt und mit einem Teil eines dreiteiligen Probenetiketts versehen wurde. Die Proben wurden von Mitarbeitern von Banyan oder einem dafür zuständigen Spediteur an das Vorbereitungslabor von Bureau Veritas in Whitehorse geliefert, wo sie aufbereitet und anschließend zur Pulverisierung und abschließenden chemischen Analyse an das Analyselabor von Bureau Veritas in Vancouver, B.C., versandt wurden.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Kernproben wurden von Bureau Veritas in Vancouver (B.C.) analysiert, wobei das Vier-Säuren-Aufschlussverfahren ICP-ES mit 35 Elementen (MA-300) oder ICP-ES/MS mit 59 Elementen (MA-250) verwendet wurde, ergänzt durch einen FA-450-Feuerprobe-Test mit 50 Gramm und AAS-Abschluss zur Goldbestimmung bei allen Proben. Proben mit Werten von >10 g/t Au wurden mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss an einer 50-g-Probe (FA-550) erneut analysiert. Hochgradige Proben mit dokumentiertem Sichtgold werden zudem mittels Metall-Sieb-Feuerprobe (FS-652) analysiert. Proben mit einem Gehalt von >200 g/t Ag (MA250 oder MA300) wurden mittels Mehrsäureaufschluss und ICP-ES (MA370) analysiert. Wenn Proben einen Gehalt von >1.500 g/t Ag aufwiesen, wurden sie mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss an einer 50-g-Probe (FA550) analysiert. Proben mit Werten von > 10.000 g/t Ag wurden mittels Feuerprobe an einer 2-g-Probe (FA501) analysiert. Bureau Veritas ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor (SCC-Aktenzeichen 15895). Im Rahmen des Explorationsbohrprogramms 2026 wurde ein robustes System aus Standardproben, ¼-Kern-Duplikaten und Blindproben eingeführt, das überwacht wird, sobald die chemischen Untersuchungsergebnisse vorliegen.

Qualifizierte Personen

Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., ist eine "qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung hinsichtlich aller Angaben mit Ausnahme der MRE geprüft und genehmigt.Herr Mackay ist Vice President Exploration bei Banyan und hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten, einschließlich der den Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, überprüft.

Bevorstehende Veranstaltungen

- Invest Yukon-Standortbesichtigungen, Yukon, 12. - 15. Juli

- CEM TSX Venture Growth, Kelowna, BC, 17. - 19. Juli

Über Banyan

Das wichtigste Projekt von Banyan, das AurMac-Projekt, befindet sich im traditionellen Gebiet der First Nation of Na-Cho Nyäk Dun im kanadischen Yukon-Territorium. Das AurMac-Projekt umfasst zwei Hauptlagerstätten, die Lagerstätten "Airstrip" und "Powerline". Die Mineralisierung weist die Merkmale eines reduzierten, intrusionsbezogenen Goldsystems auf und kommt in goldhaltigen, quer verlaufenden, schichtartigen Quarzadern sowie in einer Ersatzmineralisierung in Skarn-Horizonten vor. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung ("MRE") für das AurMac-Projekt hat ein Gültigkeitsdatum vom 15. Mai 2026 und umfasst eine angezeigte Mineralressource von 3,639 Millionen Unzen Gold ("Au") (167,3 Mio. Tonnen mit 0,68 g/t) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 4,985 Mio. Unzen Au (267,2 Mio. Tonnen mit 0,58 g/t) (siehe MRE-Tabelle unten; gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden). Das 303 Quadratkilometer ("km²") große AurMac-Projekt liegt 40 Kilometer von Mayo im Yukon entfernt. Das AurMac-Projekt wird von der Hauptverkehrsstraße des Yukon durchquert und verfügt über eine 69-kVA-Dreiphasen-Stromleitung, ein bestehendes Umspannwerk sowie Mobilfunkempfang.

MRE-Tabelle: Durch Tagebaugruben begrenzte angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen - AurMac-Projekt

Grenzwert Tonnen Goldgehalt Goldgehalt (Au g/t) (Mio. Tonnen) (g/t) (M Unzen) Angezeigte MRE Airstrip 0,30 37,7 0,69 0,840 Powerline 0,30 129,5 0,67 2,799 Gesamt 0,30 167,3 0,68 3,639 Abgeleiteter MRE Airstrip 0,30 15,1 0,84 0,405 Powerline 0,30 252,1 0,57 4,580 Gesamt 0,30 267,2 0,58 4,985

Anmerkungen zur MRE-Tabelle:

Das Datum des Inkrafttretens der MRE ist der 15. Mai 2026; der technische Bericht kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden. Die Mineralressourcenschätzung wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Geschäftsführer von Ginto Consulting Inc., erstellt, der eine unabhängige qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101 ist. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umweltfaktoren, Genehmigungsverfahren, rechtliche Aspekte, Eigentumsverhältnisse, steuerliche Belange, gesellschaftspolitische Faktoren, Vermarktungsaspekte, Veränderungen auf den globalen Goldmärkten oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden. Bei der Klassifizierung der Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionsstandards von 2014 befolgt. Die Menge und der Gehalt der in dieser Schätzung ausgewiesenen abgeleiteten Mineralressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden bisher keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte Mineralressource zu definieren. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte. Die Mineralressourcen werden für alle Lagerstätten bei einem Cutoff-Gehalt von 0,30 g/t Gold unter Verwendung eines Wechselkurses von 0,73 US$/CAN$ ausgewiesen und sind auf eine Tagebaugrenze beschränkt, die mit dem Lerchs-Grossman-Algorithmus optimiert wurde, um die Mineralressourcen mit den folgenden geschätzten Parametern einzugrenzen: Goldpreis von 3.500 US$/Unze, Abbaukosten von 2,75 US$/t, 11,50 US$/t Aufbereitungskosten, 2,00 US$/t G+A, 90 % Goldausbeute und 45° Abbauböschungen. Die Tonnenangaben wurden auf die nächsten hunderttausend und die Unzen auf die nächsten tausend gerundet. Etwaige Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungseffekte zurückzuführen.

Neben dem AurMac-Projekt hält das Unternehmen das Hyland-Goldprojekt, das sich 70 km nordöstlich von Watson Lake (Yukon) am südöstlichen Ende des Tintina-Goldgürtels (das "Hyland-Projekt") im traditionellen Territorium der Kaska-Nationen befindet, in unmittelbarer Nähe zur Liard First Nation und zum Daylu Dena Council. Das Hyland-Projekt stellt eine in Sedimentgestein gelagerte, strukturell kontrollierte, intrusionsbezogene Goldlagerstätte dar, die sich innerhalb eines großen Landpakets (über 125 km²) befindet und über ein Netz bestehender Schotterstraßen erreichbar ist. Die aktualisierte MRE umfasst eine angezeigte Mineralressource von 337 Tausend ("K") Unzen ("oz") Gold ("Au") und 2,63 Millionen ("M") oz Silber ("Ag") (11,3 Mio. Tonnen mit 0,93 g/t Au und 7,27 g/t Ag) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 118 Koz Au und 0,86 Moz Ag (3,9 Mio. Tonnen mit 0,95 g/t Au und 6,94 g/t Ag) (gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden), gültig ab dem 1. September 2025 und mit einem am 27. Oktober 2025 bei Sedar eingereichten technischen Bericht.

Banyan hält außerdem das Nitra-Gold-Projekt und das Seattle-Goodman-Creek-Projekt, bei denen es sich um Explorationsprojekte im Frühstadium handelt, die im Bergbaugebiet Mayo liegen, direkt neben dem AurMac-Gold-Projekt. Diese Liegenschaften befinden sich im nördlichen Teil des Selwyn-Beckens und ruhen auf metaklastischen Gesteinen der spätproterozoischen Yusezyu-Formation der Hyland-Gruppe, ähnlich den Gesteinsarten, in denen Teile des AurMac-Projekts vorkommen. Entlang der Liegenschaften treten Intrusionen der Tombstone-Plutonit-Suite aus der mittleren Kreidezeit auf, darunter die Morrison-Creek- und Minto-Creek-Stöcke. Die Liegenschaften befinden sich zu 100 % im Besitz von Banyan und erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 530 km². Die Liegenschaften sind über den Silver Trail Highway, die South McQuesten Road und ein Netz weiterer kleinerer Straßen, die die Liegenschaften durchziehen, auf dem Landweg erreichbar.

Banyan wird an der TSX-Venture-Börse unter dem Symbol "BYN" gehandelt und ist am OTCQB Venture Market unter dem Symbol "BYAGF" notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.banyangold.com oder wenden Sie sich an das Unternehmen.

IM NAMEN DER BANYAN GOLD CORPORATION

(unterzeichnet) "Tara Christie"

Tara Christie

Präsidentin und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tara Christie • 778 928 0556 • tchristie@banyangold.com

Jasmine Sangria • 604 312 5610 • jsangria@banyangold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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