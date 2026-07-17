Der DAX startet deutlich schwächer in den Handel. Belastend wirken der Tech-Ausverkauf an der Nasdaq, schwache Vorgaben aus Asien und Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rekordjagd. Die Korrektur bei Halbleiter- und KI-Titeln schürt die Sorge vor weiterem Verkaufsdruck, zusätzlich bleibt der Nahost-Konflikt ein Risikofaktor für die Energieversorgung. Auf Unternehmensseite stehen heute Daimler Truck, Dermapharm, Deutsche Börse, LPKF, Siemens Energy und SMA Solar im Check.Hinweis auf InteressenkonflikteAktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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