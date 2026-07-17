Gelingt dem DAX ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten oder bleibt der deutsche Leitindex darunter? Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn dem Index ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten gelingen sollte.Die Ausgangslage ist nicht die schlechteste. Der Index beendete den Donnerstagshandel zwar unterhalb der psychologisch wichtigen Marke, hält aber noch den Kontakt zu ihr. Unter fundamentalen Aspekten könnte es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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