Der CEO von All for One sagte mir noch im Mai im AKTIONÄR TV, er sei "sehr glücklich" mit seinen Aktien - nun die Kursverdopplung. Auch das Spezial-Pharma-Start-up AtaiBeckley feiert ein Happy End - mit 400 Prozent Kursgewinn.Damit hatte keiner gerechnet: All for One Group SE schließt eine Zusammenschlussvereinbarung mit VINCI Energies und unterstützt das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot zu einem Preis von 67,50 Euro in bar je Aktie.CEO Michael Zitz (Bild) sprach mir gegenüber von Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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