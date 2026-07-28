Datum der Anmeldung:
23.07.2026
Aktenzeichen:
B3-85/26
Unternehmen:
Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN/USA; Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über die AtaiBeckley Inc., New York/USA
Produktmärkte:
Biotechnologie, Entwicklung von psychedelischen und anderen Therapien für psychische Erkrankungen, Herstellung von Arzneimitteln gegen Migräne, serotonerge Psychedelika
23.07.2026
Aktenzeichen:
B3-85/26
Unternehmen:
Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN/USA; Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über die AtaiBeckley Inc., New York/USA
Produktmärkte:
Biotechnologie, Entwicklung von psychedelischen und anderen Therapien für psychische Erkrankungen, Herstellung von Arzneimitteln gegen Migräne, serotonerge Psychedelika
© 2026 Bundeskartellamt