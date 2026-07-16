Le 16 juillet/July 2026The common shares of Secur3D Holdings Inc. have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.SECUR3D is an AI-powered brand security and intellectual property protection company helping brands, creators, and platforms detect, monitor, and protect digital assets across online marketplaces, UGC ecosystems, and the broader web.__________________________Les actions ordinaires de Secur3D Holdings Inc. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.SECUR3D est une entreprise de sécurité de marque et de protection de la propriété intellectuelle alimentée par l'IA, qui aide les marques, les créateurs et les plateformes à détecter, surveiller et protéger les actifs numériques sur les places de marché en ligne, les écosystèmes UGC et le web en général.Issuer/Émetteur: Secur3D Holdings Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): SRD NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 61 531 371 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 15 248 204 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 813693 10 8 ISIN: CA 813693 10 8 3 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: Le 17 juillet/July 2026 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 mai/May Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.The Exchange is accepting Market Maker applications for SRD. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.