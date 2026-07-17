© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar MarquesDas PayPal-Board sieht im Angebot von Stripe und Advent offenbar nicht den vollen Wert des Konzerns. Jetzt entscheidet sich, ob die Bieter nachlegen - oder der Deal wackelt. PayPal steht offenbar vor schwierigen Verhandlungen über seine Zukunft. Nach einem Reuters-Bericht hält der Verwaltungsrat des US-Zahlungsdienstleisters ein Übernahmeangebot von Stripe und Advent International über 53 Milliarden US-Dollar vorläufig für zu niedrig. Das Konsortium bietet demnach 60,50 US-Dollar je Aktie. Zwar liegt der Preis über dem jüngsten Börsenkurs, aus Sicht des PayPal-Boards bildet er aber nicht vollständig ab, welchen Wert das Unternehmen in den kommenden Jahren schaffen könnte, falls die laufende …
Enthaltene Werte: US0378331005,US02079K3059,US70450Y1038,US8522341036,US00788A2042Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE