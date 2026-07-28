© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar MarquesGewinn und Umsatz schlagen die Erwartungen, die Jahresprognose steigt. Trotzdem fällt die Aktie - der Markt traut PayPals Neustart noch nicht.PayPal hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und zugleich die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Damit versucht der Zahlungsdienstleister, Anleger von seinem Sanierungskurs zu überzeugen - ausgerechnet in einer Phase, in der auch Fragen über einen möglichen Verkauf des Unternehmens im Raum stehen. Reuters zufolge hatten Stripe und Advent International Anfang des Monats ein Angebot über 60,50 US-Dollar je Aktie vorgelegt, das PayPal mit rund 53 Milliarden US-Dollar bewertet hätte. Der Verwaltungsrat hält die Offerte demnach …
Enthaltene Werte: US0378331005,US02079K3059,US70450Y1038,US00788A2042Den vollständigen Artikel lesen
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