© Foto: Eibner-Pressefoto/Ardan Fuessman - Eibner-PressefotoQuantum Systems sammelt 1,2 Milliarden US-Dollar ein und verdoppelt seine Bewertung. Blackstone, Airbus und Advent setzen auf den deutschen Drohnen-Star im Rüstungsboom.Das deutsche Drohnen-Start-up Quantum Systems hat in einer neuen Finanzierungsrunde 1,2 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Damit steigt die Bewertung des Unternehmens nach der Finanzierung auf rund acht Milliarden US-Dollar. Das berichtet Bloomberg. Angeführt wurde die Runde von Blackstone, Noteus, Airbus und Advent. Quantum Systems will das Kapital nutzen, um international zu wachsen, die Produktion auszubauen und mögliche Übernahmen zu finanzieren. Das Unternehmen aus Gilching bei München gehört zu den wichtigsten …
Enthaltene Werte: NL0000235190,US69608A1088,US09260D1072,US00788A2042Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE