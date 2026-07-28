Datum der Anmeldung:
24.07.2026
Aktenzeichen:
B5-79/26
Unternehmen:
Blackstone / Dresser Utility Solutions (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Balgengaszähler, Drehkolbenzähler, Regler, Stellantriebe, Turbinenzähler, Ventile, mechanische Zähler
24.07.2026
Aktenzeichen:
B5-79/26
Unternehmen:
Blackstone / Dresser Utility Solutions (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Balgengaszähler, Drehkolbenzähler, Regler, Stellantriebe, Turbinenzähler, Ventile, mechanische Zähler
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