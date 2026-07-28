Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing hat im zweiten Quartal beim Barmittelzufluss überraschend stark abgeschnitten. Höhere Auslieferungen stützen das operative Geschäft des US-Konzerns. Unter dem Strich bleibt der Airbus-Rivale jedoch tief in den roten Zahlen - auch wegen teurer Sonderlasten beim Präsidentenjet.Boeing hat am Dienstag die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Vorbörslich reagierte die Aktie mit einem Plus von rund einem Prozent. Während der Umsatz die Erwartungen übertraf, sorgte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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