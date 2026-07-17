Meine 5 Top Solar-Aktien: Netflix: Ausblick passt nicht, PayPal: Angebot abgelehnt & BMW: Kaufempfehlung

Der KI-Ausverkauf an den Märkten geht weiter und trübt die Stimmung der Anleger immer weiter ein. Die Aktie von SanDisk knickte Donnerstag erneut zweistellig ein. Wie sollten Anleger mit der Situation umgehen? Solar-Aktien vor Comeback? - 5 Aktien die durchstarten könnten Die Solarbranche stand zuletzt nicht hoch in der Gunst der Anleger. Sinkende Kosten, ein erneut steigender Ölpreis und der Ausbau von Energie-Speichern könnten die Aktien jedoch wieder zurück ins Rampenlicht bringen. Wir stellen Ihnen fünf Aktien mit Potenzial vor. PayPal lehnt danken ab - startet jetzt ein Milliarden-Poker? Der amerikanische Bezahldienstleister empfindet das Angebot von Stripe und Advent als zu niedrig …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran