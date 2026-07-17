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Von einer Mine zu drei: Wie Goldgroup die Geschichte still und leise verändert hat
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Markus Weingran
17.07.2026 15:27 Uhr
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Meine 5 Top Solar-Aktien: Netflix: Ausblick passt nicht, PayPal: Angebot abgelehnt & BMW: Kaufempfehlung

Der KI-Ausverkauf an den Märkten geht weiter und trübt die Stimmung der Anleger immer weiter ein. Die Aktie von SanDisk knickte Donnerstag erneut zweistellig ein. Wie sollten Anleger mit der Situation umgehen? Solar-Aktien vor Comeback? - 5 Aktien die durchstarten könnten Die Solarbranche stand zuletzt nicht hoch in der Gunst der Anleger. Sinkende Kosten, ein erneut steigender Ölpreis und der Ausbau von Energie-Speichern könnten die Aktien jedoch wieder zurück ins Rampenlicht bringen. Wir stellen Ihnen fünf Aktien mit Potenzial vor. PayPal lehnt danken ab - startet jetzt ein Milliarden-Poker? Der amerikanische Bezahldienstleister empfindet das Angebot von Stripe und Advent als zu niedrig …

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© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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