Als boersengefluester.de Mitte Juni 2021 die Aktien von AtaiBeckley - damals noch firmierend als Atai - in das Coverage-Universum aufgenommen hatte, hätte die Story exotischer kaum sein können. Immerhin ging das auf die Behandlung von psychischen Erkrankungen wie Depressionen spezialisierte Unternehmen seit jeher ungewohnte Wege und setzt auf psychedelische Wirkstoffe. Die sollen das Gehirn dabei unterstützen, neue Verbindungen zwischen den Nervenzellen zu bilden und bestehende Routen zu stärken. Das Leitprodukt BPL-003 ist eine synthetische Form des extrem schnell wirkenden Psychedelikums 5-MeO-DMT, was sonst in bestimmten Pflanzen und dem Sekret der Colorado-River-Kröte vorkommt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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