An den deutschen Handelsplätzen sorgt ein bekannter Rüstungstitel zum Wochenausklang für ordentlich Furore. Ganz ohne neue Unternehmensnachrichten schießt das Papier der Renk Group AG am Freitag deutlich nach oben. Angesichts der anhaltenden globalen Aufrüstung wittern Schnäppchenjäger nach den Verlusten der vergangenen Wochen jetzt eine günstige Einstiegsgelegenheit bei dem Augsburger Rüstungskonzern.Hohe NATO-Ausgaben sichern langfristigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de